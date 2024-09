Auto segmento B: dominano Sandero e Avenger nelle vendite

Il segmento B si conferma come il pilastro delle immatricolazioni in Italia. Questo rappresenta una quota significativa del mercato automobilistico. I numeri parlano chiaro: da gennaio ad agosto di quest’anno, più di 236.000 berline e quasi 300.000 SUV del segmento B sono stati immatricolati. L’importanza di questa categoria è evidente. Carlos Tavares, numero uno di Stellantis, l’ha definita infatti come la sezione più importante di tutto il mercato delle auto nel continente.

Ma quali sono precisamente le auto che stanno conquistando il cuore degli italiani? In vetta, tra le berline, troviamo una regina indiscussa: la Dacia Sandero. E nei SUV? La Jeep Avenger si sta ritagliando un posto di tutto rispetto. Cosa spinge i consumatori verso questi modelli di auto? E soprattutto, riusciranno a mantenere il primato anche nei prossimi mesi?

Le auto di successo fino ad ora di quest’anno

Nel segmento delle berline, la Dacia Sandero domina con oltre 42.000 auto vendute. Dimostra quanto il suo mix di prezzo competitivo e affidabilità abbia conquistato il pubblico italiano. Dietro di lei, con distacchi notevoli, troviamo la Citroen C3 e la Lancia Ypsilon. Quest’ultima, nonostante sia un modello ormai datato, continua a registrare numeri importanti. Come? Grazie al suo stile iconico e alla fedeltà degli appassionati del marchio. Ma il futuro delle auto Ypsilon potrebbe riservare sorprese. Con il nuovo modello in arrivo, le vendite potrebbero infatti vedere un’impennata. Potrà superare la Sandero o dovrà accontentarsi del terzo posto? La Renault Clio e la Toyota Yaris, sebbene più moderne, non riescono a scalare la classifica, restando dietro ai leader di mercato.

Il mercato dei SUV di segmento B vede invece in testa la Jeep Avenger, la nuova auto crossover compatto che ha sorpreso per le sue performance. Il modello pare abbia un certo fascino anche grazie alla sua versione elettrica. Con oltre 26.000 auto vendute, l’Avenger sembra aver trovato il giusto equilibrio. La Toyota Yaris Cross segue da vicino, mentre la Renault Captur, con una solida reputazione. Saranno in grado di superare prima o poi l’Avenger? La battaglia nel segmento B SUV è solo all’inizio. Riusciranno queste vetture a mantenere il primato fino alla fine dell’anno? Lo vedremo.