Sono molti gli aggiornamenti che attualmente stanno cambiando e sconvolgendo l’intero modo di fare di una applicazione. Una novità che dovrà arrivare sarà la possibilità per WhatsApp di collaborare con diverse piattaforme.

Una nuova introduzione di una novità che sicuramente cambierà il mondo della messaggistica.

WhatsApp, cosa succede?

Attualmente l’intero mondo della messaggistica istantanea sta per cambiare qualcosa. Visto che ci troviamo WhatsApp che sta prendendo in esame l’interoperabilità tra le svariate piattaforme.

Questo argomento è uscito dopo che Meta ha pubblicato un post molto dettagliato sul suo blog ufficiale, dove sono illustrate quali novità sono previste per integrare l’interoperabilità con altra piattaforme.

Le applicazioni che saranno comprese in questo nuovo progetto sono WhatsApp e Messenger. Le quali ospiteranno delle novità tra loro identiche per tutte e due le piattaforme. Quindi in poche parole avremo il via libera per inviare svariati messaggi a utenti di altre applicazioni di messaggistica.

Tramite gli screenshot condivisi dalla stessa Meta, si può vedere come i vari utenti avranno la scelta di visionare i messaggi ricevuti sia su WhatsApp che su Messenger o altre app.

Stesso ragionamento è riproposto per l’invio dei messaggi. Visto che gli utenti verranno messi in condizione di poter inviare messaggi da WhatsApp o Messenger a utenti che non si trovano sulla stessa piattaforma. Un esempio banale può essere quello di inviare messaggi a utenti su Telegram.

Normalmente ancora c’è il dubbio per quali applicazioni di terze parti potranno ricevere tale supporto. Soprattutto perché partecipando a questo progetto le app di terze parti dovranno aderire al protocollo scelto e comunicato dalla stessa Meta.

Dopo sicuramente questo passo, Meta non si arrenderà qui visto che si è imposta l’obiettivo di estendere l’interoperabilità verso le altre piattaforme anche per le chiamate vocali e videochiamate. Progetto che però non vedrà la luce prima del 2027.