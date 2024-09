Promo Esselunga: risparmi e acquisti il MEGLIO a basso costo

Quando si parla di Esselunga, non si può fare a meno di pensare a qualità e convenienza. Con oltre 160 punti vendita in tutta Italia, questo gigante non si limita a offrire solo prodotti alimentari di altissima qualità! Vi propone anche elettrodomestici e articoli tecnologici a prezzi stracciatissimissimi. Avete mai dato un’occhiata al volantino Esselunga? Le offerte sono talmente vantaggiose che è impossibile non spendere.

Con il sito online di Esselunga, acquistare è semplicissimo e veloce! Attenzione che non tutti i prodotti sono disponibili per gli ordini online purtroppo. Quindi, se state pensando di a qualche nuovo elettrodomestico sapete dove andare adesso. Per voi lavatrici o frigoriferi costeranno pochissimissimo di ultima generazione. Potreste finalmente avere una cucina nuova! È il momento di scoprire ogni promo.

Occasioni Imperdibili da Esselunga sugli elettrodomestici

Fino alla fine di ottobre, Esselunga vi propone una serie di offerte imperdibili su una vasta gamma di elettrodomestici. Siete alla ricerca di una lavatrice performante? Non lasciatevi sfuggire la Samsung Ai Control WW11DG6B85 al prezzo super conveniente di 579€. Questo modello unisce efficienza e design moderno, ed è disponibile anche nella versione nera, perfetta per chi cerca un tocco di stile. Se invece il vostro frigorifero ha bisogno di essere sostituito, Esselunga ha pensato anche a questo: il Frigorifero Samsung RF48A400EM9 è in offerta a soli 899€, mentre il Frigorifero Combinato Hisense RB440N4BCE può essere vostro per 479€. E per chi cerca un’alternativa altrettanto performante, il Frigorifero Sharp SJ-FBA09DMXPE è disponibile a 489€. A questi prezzi, è difficile resistere alla tentazione di fare un affare!

E per qualcosa di particolare? Esselunga propone la Cantinetta vini Hisense RW12D4NWG0 a 279€, perfetta per conservare le vostre bottiglie nelle condizioni ideali. Visitate il sito ufficiale dello store Esselunga o correte direttamente in un qualunque negozio per scoprire tutte le altre offerte valide fino a ottobre. Approfittate di questi sconti incredibili e rinnovate la vostra casa con stile!