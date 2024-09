Samsung ha presentato il suo nuovo SSD da 128TB, denominato BM1743, al recente evento Future of Memory and Storage 2024. L’unità, che offre 122,88TB di spazio di archiviazione effettivo, rappresenta un passo significativo nella tecnologia di storage ad alta capacità. Il BM1743 è stato esposto con una vista esplosa che ne svela la complessa struttura interna, composta da due PCB pieni di chip NAND e DRAM. Le prestazioni dell’SSD sono impressionanti, con velocità di lettura sequenziale fino a 7.500 MB/s e velocità di scrittura che arrivano a 3.000 MB/s. Rispetto ai modelli precedenti, il BM1743 vanta un miglioramento del 45% in termini di efficienza energetica, rendendolo particolarmente interessante per ambienti ad alto consumo energetico.

Il nuovo storage SSD da 128TB di Samsung

Tuttavia, una delle caratteristiche più peculiari di questo nuovo SSD è la sua capacità di ritenzione dei dati, limitata a un mese. Questo significa che, senza alimentazione, i dati potrebbero degradarsi entro 30 giorni. Tale specifica suggerisce che il BM1743 sia destinato principalmente a contesti in cui i dati sono in uso continuo, come sistemi di intelligenza artificiale, elaborazioni su larga scala o cloud computing. È quindi un prodotto ideale per aziende che operano in settori ad alta intensità di dati, piuttosto che per l’uso quotidiano.

Samsung ha anche annunciato che l’unità è in grado di raggiungere fino a 45.000 IOPS in scrittura casuale con blocchi da 16KB, segnalando un importante passo avanti rispetto ai tradizionali benchmark a 4KB. Questi SSD di grande capacità stanno diventando essenziali per affrontare le crescenti esigenze di archiviazione di settori come l’intelligenza artificiale, i big data e i servizi cloud.

Anche altre aziende, come Huawei e Phison, stanno sviluppando soluzioni di storage da 128TB, a dimostrazione di una crescente domanda di soluzioni ad altissima capacità. Sebbene il BM1743 sia stato un pezzo centrale nello stand di Samsung, non è ancora disponibile sul mercato. La presentazione all’evento lascia intendere che il rilascio sia imminente, anche se Samsung non ha ancora fornito una data precisa per il lancio ufficiale.