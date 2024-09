Motorola Edge 40 Neo può essere considerato come il prodotto da acquistare nel momento in cui si fosse interessati ad un modello appartenente alla fascia medio-bassa, ma con al suo interno un buonissimo quantitativo di specifiche tecniche di alto livello, tra cui troviamo appunto un display da 6,55 pollici di diagonale, un pOLED che raggiunge risoluzione FullHD+ con refresh rate che gode di una fluidità eccellente fino a 144Hz.

Il processore non poteva essere un Qualcomm Snapdragon, sarebbe stato troppo bello, infatti è un MediaTek Dimensity 1050, SoC di ottima qualità, che viene supportato dalla presenza di 12GB di RAM ed anche 256GB di memoria interna (espandibile con microSD). Il sistema operativo è Android 13, con pochissima personalizzazione grafica, a tutti gli effetti è possibile quasi godere di una esperienza pura di Android Stock.

Motorola Edge 40 Neo: la promo migliore del momento

Oltre 140 euro di sconto vi attendono sull’acquisto di Motorola Edge 40 Neo, un prezzo che nessuno si sarebbe mai aspettato è disponibile per questo smartphone, che oggi si ritrova a costare solamente 259,99 euro, contro i 399 euro previsti originariamente di listino (-35%). L’ordine lo potete effettuare al seguente link.

La batteria è un componente più che valido, se considerate che raggiunge comunque i 5000mAh, così da riuscire ad estendere al massimo l’usabilità nel corso delle lunghe giornate e settimane. Il prodotto è dual SIM, ovvero il carrellino delle SIM può ospitare due SIM in contemporanea, mentre il comparto fotografico, presente nella parte posteriore dello smartphone, è composto da due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un secondario ultragrandangolare da 13 megapixel. All’interno della confezione, oltre a tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento, è possibile trovare anche una cover, comodissima per proteggere la parte posteriore.