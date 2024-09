Il Pentagono sta accelerando gli sforzi per guidare lo sviluppo della tecnologia wireless 6G, cercando di mantenere il primato degli Stati Uniti nella competizione con la Cina. L’Ufficio per le Tecnologie Wireless di Futura Generazione del Dipartimento della Difesa ha recentemente concentrato l’attenzione sulla preparazione alla prossima rivoluzione delle reti, attesa nel corso del decennio del 2030. Le reti 6G promettono di fornire comunicazioni più veloci, con latenze minime e maggiore affidabilità, fattori essenziali per le esigenze tecnologiche del Pentagono in settori come robotica, autonomia, realtà virtuale e rilevamento avanzato.

Il Pentagono, FutureG e la nuova tecnologia wireless 6G

Thomas Rondeau, a capo dell’ufficio FutureG del Pentagono, ha sottolineato l’importanza non solo di promuovere lo sviluppo tecnologico e gli standard industriali, ma anche di garantire politiche e regolamentazioni adeguate per un utilizzo sicuro di queste nuove capacità. La strategia del Dipartimento della Difesa è il frutto di un’evoluzione che ha avuto inizio con un investimento significativo nel 5G cinque anni fa. Nel 2020, il Dipartimento assegnò contratti per 600 milioni di dollari a 15 aziende per sperimentare applicazioni 5G in cinque basi militari, spaziando dall’addestramento in realtà aumentata ai magazzini intelligenti.

I risultati di questi progetti pilota sono stati vari. Alcuni, come quelli riguardanti la realtà aumentata, non hanno raggiunto il livello di maturità tecnologica necessario per entrare nei programmi formali. Tuttavia, progetti come quello della Naval Air Station Whidbey Island, che ha sostituito centinaia di cavi con unità radio wireless, hanno avuto successo.

Parallelamente, il Pentagono ha lanciato sfide nel 2022 e 2023 per incentivare le aziende a sviluppare reti O-RAN (reti di accesso radio aperte), riducendo il consumo energetico del 30%. Ora, l’ufficio FutureG si sta concentrando su progetti come CUDU, che punta a un modello software aperto per il 6G, e ISAC, che esplora l’uso di segnali wireless per raccogliere informazioni ambientali.

Tuttavia, tecnologie come ISAC sollevano preoccupazioni riguardo alla loro potenziale utilizzazione da parte di nazioni avversarie. Rondeau ha evidenziato che gli Stati Uniti devono essere all’avanguardia nel definire le basi di queste reti per proteggere la sicurezza nazionale e guidare l’innovazione.