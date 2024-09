Google ha finalmente introdotto un aggiornamento molto atteso per la sua app di gestione delle attività, GoogleTasks. In passato, per creare un promemoria, gli utenti erano costretti a specificare una data o un orario. Questa limitazione rendeva l’utilizzo del servizio meno flessibile. In modo particolare per chi voleva semplicemente annotare qualcosa senza stabilire subito una scadenza. Ora, grazie all’ ultima innovazione introdotta, è possibile aggiungere un’attività senza dover indicare immediatamente una data. Infatti, se si omette questa informazione, l’app crea comunque la nota e, solo successivamente, propone di aggiungere una scadenza.

Google Gemini e l’evoluzione dell’assistente intelligente

Tale cambiamento, per quanto semplice, migliora notevolmente l’esperienza d’uso complessiva. Soprattutto per coloro che si affidano molto a Google Tasks per gestire le proprie attività quotidiane. L’aggiunta di una nota diventa così più rapida e meno vincolante. Rendendo l’app più efficiente e adattabile alle diverse esigenze personali. Anche se non è ancora chiaro quando esattamente sia stato lanciato tutto ciò, la novità è stata già accolta positivamente dagli utenti più assidui.

Quest’ ultima innovazione introdotta da Google Tasks si inserisce in un progetto più ampio legato a Gemini. Ovvero il nuovo assistente intelligente dell’ azienda di Mountain View. Gemini offre infatti, funzionalità avanzate che migliorano la gestione dei promemoria, avvicinandosi alle capacità già note di GoogleAssistant. Ora, per creare un annotazione, basta un semplice comando vocale. Da qui l’attività viene registrata immediatamente e l’utente può decidere di aggiungere una data in seguito. In più, al termine della creazione del task, appare un pulsante “Annulla”, che permette di correggere eventuali errori o modificare l’annotazione in caso di ripensamenti.

Al momento, questa funzione sembra disponibile solo in lingua inglese. Ma è probabile che venga presto estesa anche ad altre lingue, inclusa l’italiano. Chi utilizza Google Workspace dovrà attivare l’estensione per usufruire di queste novità. Insomma, con queste migliorie, l’ azienda punta a rendere ancora più semplice e veloce l’organizzazione delle attività, migliorando l’integrazione tra le sue app e i suoi servizi.