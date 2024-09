DR ha colto l’occasione del Salone Auto Torino 2024 per svelare la sua nuova gamma off-road ICH-X. Il top della sua presentazione è stato il K3. Cosa lo rende speciale? Il K3, lungo 4.785 mm e largo 2.006 mm, si distingue per le linee squadrate e robuste. La carrozzeria è costruita per il 75% in acciaio ad alta resistenza. Ha anche tecnologie avanzate come la saldatura laser, garantendo resistenza e sicurezza. All’interno? Non manca la tecnologia: un display da 15,6 pollici per l’infotainment domina la plancia.

Ma ciò che più colpisce è la capacità off-road del nuovo DR. L’altezza da terra è di 22 cm, possiede poi un angolo di attacco di 20 gradi e uno di uscita di 30. Questi parametri ci indicano che il K3 è progettato per affrontare anche i terreni più difficili. La trazione integrale XWD di sesta generazione, sviluppata da BorgWarner, assicura il passaggio automatico tra 2WD e 4WD. In tal modo la potenza tra le ruote viene distribuita perfettamente, a seconda di quali sono le necessità. Il motore? Un 2.0 turbo benzina da 245 CV, abbinato a un cambio DCT a 7 rapporti. Velocità massima di 170 km/h. E la sicurezza? Il K3 vanta un pacchetto ADAS completo, con avviso di collisione anteriore, riconoscimento dei segnali stradali e parcheggio automatico. Il prezzo è di 48.500 euro. Sarà sufficiente a convincere gli appassionati del fuoristrada?

Il pickup K4 DR dalla grande potenza e praticità

Accanto al K3, DR ha presentato il pickup K4, che si inserisce nella gamma ICH-X con dimensioni ancora più imponenti. Lungo 5.330 mm e con un passo di 3.110 mm, il K4 punta a conquistare chi cerca robustezza e funzionalità. Quali sono però i suoi punti di forza? Il K4 DR ha un interno estremamente tech. L’auto possiede un display da 10,4″ per l’infotainment ed anche la ricarica wireless per smartphone. La vera forza di questo pickup, però, sta nel motore. Abbiamo un potente 2.0 turbo diesel da 163 CV, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti.

A questo si aggiunge una trazione integrale elettronica. È sufficiente per chi cerca un veicolo da lavoro? Lo sapremo al momento delle vendite. Con una capacità di traino di 3500 kg, il K4 promette prestazioni solide anche nei lavori più gravosi. La velocità massima è di 150 km/h. Il prezzo, tuttavia, non è stato ancora comunicato. DR ha dimostrato, ancora una volta, di avere ambizioni serie nel mercato off-road. Sarà la ICH-X il nuovo riferimento per i fuoristrada?