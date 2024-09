In un recente documento burocratico Dell ha confermato le sue intenzioni riguardo i licenziamenti. Il documento è stato depositato negli USA presso la SEC ed evidenzia come l’azienda intenda continuare la sua ristrutturazione. Ciò, nonostante, l’ultimo trimestre abbia registrato una ripresa. Secondo quanto riportato Dell, dopo aver licenziato oltre 12.000 dipendenti, non intende ancora fermarsi. Allo stesso tempo, l’azienda ha limitato le assunzioni di consulenti ed esterni.

Dell procede con i licenziamenti: ecco la strategia dell’azienda

Il piano è quello di concentrarsi su determinati segmenti, mettendo da parte altri. Nello specifico sembra che Dell intenda prestare molta più attenzione all’intelligenza artificiale e tutte le funzioni collegate a suddetta tecnologia. Gli investitori sembrano essere particolarmente entusiasti riguardo l’attenzione riservata all’AI. A tal proposito, Dell ha ricevuto un “premio”. Il valore delle sue azioni, infatti, è aumentato del 39%. Dato registrato su base annua.

Si tratta, per il momento, di ipotesi. Sarà necessario verificare la capacità di monetizzazione del settore per comprendere se Dell riuscirà a primeggiare davvero nel mercato dell’intelligenza artificiale. D’altronde, il settore AI risulta essere uno dei più costosi al momento. L’hardware per l’intelligenza artificiale costa molto. Inoltre, è difficile da recuperare. La produzione risulta andare a rilento rispetto alla domanda che invece aumenta sempre di più. Proprio per questo riuscire ad inserirsi nel mercato AI risulta più complicato di quanto si possa credere.

Come anticipato, Dell, nell’ultimo trimestre, ha registrato dei dati decisamente positivi rispetto al periodo precedente. Ma la situazione è più complessa e andando ad analizzare le singole sezioni che compongono la società è possibile visionare un andamento complessivo non del tutto positivo. Andando più nel dettaglio, infatti, è possibile vedere che alcune sezioni dell’azienda risultano ancora in crisi. La divisione che si occupa dei dispositivi e periferiche è in calo del 4% su base annua. Mentre la divisione consumer è crollata del 22% a confronto con lo stesso valore registrato lo scorso anno.