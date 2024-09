A quanto pare i due chiacchierati smartphone non sono solo delle dicerie di corridoio, bensì rappresenteranno dei prodotti concreti, parliamo di un device di fascia media e uno di fascia bassa, Galaxy M55s e M05, dei quali ci sono arrivati dei leaks che ormai hanno svelato praticamente ogni caratteristica dei due dispositivi.

Cosa sappiamo

Per quanto riguarda il primo, quest’ultimo sarà letteralmente identico al M55 rilasciato precedentemente in brasile, la scheda tecnica e le specifiche non varieranno in nessuna maniera e il SoC resterà lo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, l’unica differenza sarà costituita dal design della cover posteriore che vedrà la presenza di una finitura a righe traslucide nell’area della fotocamera e un poco più sotto, e in generale un retro diviso in tre sezioni cromatiche con finiture differenti.

Queste le specifiche che ci si attende:

Schermo: Super AMOLED Plus 6,7 pollici e risoluzione 1080×2400, 120Hz, 1.000nit di picco.

Super AMOLED Plus 6,7 pollici e risoluzione 1080×2400, 120Hz, 1.000nit di picco. SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 memoria: 8GB di RAM e 256GB storage espandibile via microSD fino 1TB

Connessioni: dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, NFC, GPS

dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, NFC, GPS Audio: Dolby Atmos, Voice Focus e stereo

Dolby Atmos, Voice Focus e stereo OS: Android 14 e One UI 6.1

Android 14 e One UI 6.1 Update garantiti: 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza

4 major update e 5 anni di patch di sicurezza fotocamere: Anteriore: 50MP, f/2,4, FF Posteriori: principale da 50MP, f/1,8, OIS, ultra grandangolare 8MP, f/2,2, 2MP macro, f/2,4.

Capacità batteria: 5.000mAh con supporto a ricarica super rapida 2.0 45W

Per quanto riguarda invece il Galaxy M05, quest’ultimo è apparso nel mercato indiano su Amazon la cui pagina ci ha rivelato praticamente tutto fatta esclusione per prezzo e data di lancio, il prodotto in questione appartiene alla fascia bassa come indicato dalle carnici pronunciate e dalla fotocamera integrata nel display con un notch a goccia, per il resto abbiamo una fotocamera da 50 MP, e poi il classico sensore ausiliario di profondità da 2 MP, all’interno il cuore pulsante è un Helio G85 di MediaTek, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, la capacità della batteria è di 5000mAh.