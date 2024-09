Samsung Galaxy Book4 è disponibile in questi giorni su Amazon con un risparmio che ha davvero dell’incredibile, arriva la promozione che abbassa di molto la spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere, nel momento in cui fossero alla ricerca di un notebook di ultima generazione.

Il prodotto, lanciato sul mercato da pochissimo tempo, è caratterizzato da un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, che può raggiungere comunque una risoluzione in FullHD, oltre ad un processore Intel Core i5, che viene completato a sua volta dalla presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Chassis di ottima qualità, realizzato prevalentemente in metallo, presenta un design abbastanza classico, dall’estetica che risulta essere perfetta anche per un ambiente moderno o lavorativo.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis.

Samsung Galaxy Book4: che offerta su Amazon

Lo sconto che gli utenti possono fruire sull’acquisto di Samsung Galaxy Book4 è assolutamente più unico che raro, infatti arriva la possibilità di mettere le mani su un prodotto che va ben oltre le aspettative, raggiungendo comunque un prezzo di vendita di 899 euro, con offerta di 200 euro sul listino iniziale di 1099 euro. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi qui.

Intelligenza artificiale e non solo caratterizza tutti gli ultimi prodotti di casa Samsung, il notebook di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo prevede comunque dimensioni tutt’altro che elevate, raggiungendo 50,29 x 29,8 x 6,7 centimetri, con un peso di 1,55 kg. Sebbene sia già in offerta, non dovete farvi strane idee, il prodotto è stato lanciato sul mercato nel corso di Marzo 2024, dimostrando a tutti gli effetti quanto sia possibile commercializzare un prodotto ad un prezzo, per poi renderlo in breve tempo ancora più appetibile agli occhi del pubblico. All’interno della confezione troverete un caricabatterie ultra compatto, da soli 53 x 51 millimetri.