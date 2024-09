Al giorno d’oggi sono sempre di più gli utenti che vogliono acquistare un mini proiettore portatile, così da riuscire a trasmettere i propri contenuti in mobilità, riducendo al massimo l’ingombro del trasporto, ma mantenendo allo stesso tempo elevata la qualità della proiezione. Fortunatamente nel periodo corrente è disponibile su Amazon un promozione più unica che rara, che ne abbassa la spesa di quasi 60 euro dal listino originario.

Prodotto da un’azienda poco conosciuta dai più, il mini proiettore portatile in questione presenta risoluzione FullHD con zoom 50-100%, risultando perfettamente adattabile alla maggior parte dei teli e degli schermi su cui è possibile proiettare i propri contenuti. Il suo punto di forza è chiaramente la portabilità, raggiungendo dimensioni di soli 19 x 15 x 6,8 centimetri, può stare senza problemi all’interno di uno zaino, senza arrecare particolare fastidio.

Proiettore portatile in offerta a 69 euro

Lo sconto che oggi gli utenti possono fruire è davvero da urlo, infatti dovete sapere che il suddetto prodotto presenta un listino originario di 129 euro, che allo stesso tempo Amazon ha provveduto a scontare di circa 20 euro, per arrivare così a spendere solamente 109,99 euro. A questo punto entra in gioco il coupon da 40 euro che è necessario applicare direttamente in pagina, prestate attenzione che dovrete inserirlo manualmente, in caso contrario non verrà applicato. La spesa finale che si arriverà a sostenere sarà di soli 69 euro a questo link.

Realizzato quasi interamente in plastica, di colorazione bianca, presenta all’interno della confezione il telecomando per il controllo da remoto. Sulla superficie ad ogni modo si trova tutto il necessario per il controllo, tra cui ad esempio regolazione della messa a fuoco, oppure la correzione keystone. I materiali sono comunque di buona qualità complessiva e di ottimo livello, in confronto al prezzo di vendita.