Con Google Pixel 8 Pro è possibile raggiungere un livello di risparmio davvero incredibile su Amazon, infatti in questi giorni vi attende la promozione migliore delle ultime settimane, dove troverete anche l’occasione perfetta per raggiungere l’acquisto di uno dei migliori smartphone dell’ultimo periodo.

Le dimensioni del dispositivo sono leggermente superiori alla media, raggiungendo per la precisione 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri, con un peso di 213 grammi, risultando oltretutto completamente resistente agli agenti atmosferici e garantendo una più che discreta impermeabilità. Il pannello è da 6,7 pollici, con risoluzione di 1344 x 2992 pixel, un LTPO OLED che permette di variare al massimo il refresh rate anche fino ad 1Hz, con un massimo di 120Hz, per una densità di pixel di 490ppi.

Google Pixel 8 Pro: offertissima su Amazon

Google Pixel 8 Pro è in vendita in questi giorni su Amazon ad un prezzo estremamente conveniente, almeno in confronto al suo listino originario di 1159 euro. La promozione di cui vi stiamo parlando nell’articolo, infatti, prevede una riduzione del 30% sul listino originario, in modo tale che si possano investire in fase finale solamene 809 euro per il suo acquisto, sempre e soltanto con la garanzia di 2 anni, ed essendo uno smartphone no brand. Collegatevi qui per l’acquisto.

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente il comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un grandangolare ed un teleobiettivo entrambi da 48 megapixel. La risoluzione degli scatti è di 8165 x 6124 pixel, con angolo di visualizzazione massimo di 125,8 gradi, e la possibilità di registrare video in 4K a 60fps senza particolari difficoltà o problemi di sorta. La batteria è un componente da 5050 mAh, con la possibilità comunque di avere tra le mani una autonomia che superi le aspettative.