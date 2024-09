L’implementazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi elettronici che utilizziamo giornalmente ha migliorato inevitabilmente alcune delle operazioni che svolgiamo. Con l’obiettivo di andare sempre più incontro alle esigenze degli utenti, le aziende che si occupano di tecnologia mirano a migliorare i device che producono. A tal proposito non possiamo non citare Google e il lavoro che ormai da anni porta avanti per offrire il meglio dei device sul mercato della tecnologia. Tra le soluzioni pensate dal colosso, Google Gemini è senza ombra di dubbio una realizzazione unica e con caratteristiche utilissime.

In Gmail, ad esempio, Google Gemini consente di semplificare i processi di gestione delle mail. Non a caso, la sua presenza non fa che ridurre i tempi che un utente impiegherebbe normalmente per leggere e gestire la propria casella di posta elettronica.

Google Gemini: la soluzione per ottimizzare l’uso di Gmail

L’implementazione di Gemini in Gmail, come già accennato, rappresenta una soluzione per poter ottimizzare e gestire al meglio alcune procedure. Ad esempio, sul Web e dall’app mobile dedicata, Gemini è in grado di riassumere un messaggio grazie alla funzione denominata “Riassumi questa email”.

Le sorprese, però, non terminano qui. Le funzionalità offerte da Gemini sono infatti tante. Nello specifico, oltre alla funzione che riassume la mail ricevuta, è possibile cercare nelle email ricevute delle informazioni specifiche di cui si ha necessità ed evitando conseguentemente di leggere l’intero messaggio.

Ad ottimizzare il tutto è la funzione Contextual Smart Reply. Per chi non la conoscesse, si tratta di una funzione che il colosso di Mountain View ha aggiunto per consentire agli utenti di ricevere un aiuto in caso di difficoltà nel rispondere alle email. Contextual Smart Reply serve infatti per avere dei suggerimenti con risposte pertinenti al contesto. Ricordiamo che questa funzione non è ancora presente e sarà disponibile solamente a partire da fine settembre.