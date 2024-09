Fastweb: i nemici tremano di fronte alla Mobile Full da 200 GB in 5G

Per Fastweb è arrivato quel periodo dell’anno in cui bisogna spingere e infatti il gestore virtuale lo sta facendo con la sua Mobile Full. Bastano infatti solo 9,95 € al mese per poter avere una soluzione con il 5G gratuito e con tutto incluso. In basso ci sono tutte le informazioni.

Con Fastweb si risparmia e si ottiene tutto, lo dimostra la nuova offerta Mobile Full

La nuova offerta di Fastweb permette di parlare liberamente con chiunque e senza alcun limite, scegliendo tra gestori mobili e fissi. Ci sono infatti minuti senza limiti verso chiunque, senza alcun costo aggiuntivo e senza scatto alla risposta.

Oltretutto non finisce qui, siccome ci sono anche 200 giga per navigare ad alta velocità con connessione veloce in 5G e senza alcuna restrizione. La nuova Fastweb Mobile Full è una soluzione che fonda tutto sulla connessione di rete, la quale sfrutta il massimo standard di velocità. Il 5G infatti è incluso senza alcun tipo di costo aggiuntivo e nel caso in cui qualcuno desiderasse scegliere l’offerta, può star sicuro: mai sarà a pagamento.

Oltre tutto questo, bisogna non dimenticare di avere necessariamente un dispositivo che sia compatibile con questo standard di rete, in modo da sfruttare la massima velocità in tutte le aree che sono coperte dal servizio. L’offerta inoltre è all’insegna della trasparenza, senza alcun tipo di vincolo e senza costi nascosti o brutte sorprese, con gli utenti pronti a testimoniare a favore. Tutti gli utenti che decidono di scegliere Fastweb, possono provare questa soluzione mobile senza alcun impegno, visto che non ci sono penali di uscita previste o vincoli di durata.

Basta andare sul sito e decidere quando sottoscriverla: per l’attivazione si potrà utilizzare la carta d’identità elettronica o anche lo SPID. Nel caso in cui gli utenti volessero però usare il caro tradizionale metodo, potranno fare una videochiamata rapida.