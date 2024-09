Android: i titoli GRATIS di oggi in lista, sul Play Store erano a pagamento

Ogni gioia regalata dal mondo Android ai suoi utenti molto spesso si cela all’interno del Play Store di Google, il luogo perfetto dove chiunque può trovare ciò che gli occorre, sia parlando di applicazioni che di giochi.

Ovviamente questi sono contenuti che possono arrivare in duplice versione: sia a pagamento che gratis. Ci sono delle applicazioni che ad esempio esistono in tutte e due le versioni, mentre ce ne sono altre che esistono solo a pagamento o solo gratis. La stessa cosa vale per i giochi ma in questo caso la situazione è totalmente diversa. Gli utenti che hanno un dispositivo Android infatti possono approfittare di una grande occasione: sul Play Store di Google ci sono dei titoli a pagamento che sono diventati solo per oggi totalmente gratuiti.

Android regala ai suoi utenti tanti titoli a pagamento in maniera gratuita

Come è successo anche durante gli altri giorni, il mondo Android ospita anche oggi all’interno del Play Store diversi titoli a pagamento da poter portare a casa senza pagare nulla. Iniziative di questo genere si ripetono ormai quotidianamente ma la lista di oggi risulta particolarmente appetibile visto che ci sono giochi ed applicazioni molto ricercati.

Chi vuole provare l’ebrezza di avere un contenuto premium sul proprio smartphone o tablet, deve approfittare oggi e prima che tutto possa svanire. Come si può vedere all’interno della lista, ci sono tutti i titoli precisi con il link incorporato all’interno. In breve, basterà cliccare sul titolo per finire sul Play Store di Google ed effettuare il download mediante il tasto dedicato. Ovviamente bisogna cogliere al volo il momento, in quanto ora sono applicazioni e giochi disponibili gratis, ma nelle prossime ore potrebbero tornare a pagamento.