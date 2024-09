Un interessante aggiornamento sta per arrivare per l’applicazione di Amazon per dispositivi Android. Si tratta di una serie di cambiamenti che agiscono sull’aspetto dell’app. In generale, le schermate sono più o meno le stesse. Stesso discorso vale anche per le funzioni offerte. Le modifiche, nel dettaglio, riguardano la barra di ricerca presente sulla parte superiore della schermata. Inoltre, cambia anche quella dedicata alla navigazione posizionata nella parte inferiore.

Inoltre, sono previste diverse modifiche su alcune componenti. Quest’ultime sono disponibili in varie schermate dell’app Amazon Shopping. Il tutto senza stravolgere troppo l’aspetto generale della piattaforma.

Amazon modifica il suo aspetto con un nuovo aggiornamento

Tra i cambiamenti in arrivo, spicca sugli altri quello che riguarda la barra di ricerca superiore. Non è più disponibile lo sfondo azzurro. Inoltre, la barra sembra essere divisa in 3 parti. La parte centrale è dedicata alla ricerca, a destra è possibile vedere lo spazio dedicato al tasto per passare ad Amazon Lens. Infine, a sinistra c’è la lente di ingrandimento collocata in un cerchio colorato.

Per la barra di navigazione disponibile in basso, invece, i colori sono cambiati. Alcuni elementi sono sottolineati da un accento blu. Qui è presente un tasto home, uno collegato alle funzioni del profilo, il tasto menu e infine l’icona del carrello.

Al momento sembra che questi saranno i principali cambiamenti in arrivo. Il resto delle funzioni appare uguale alla versione precedente. L’app Amazon resta la stessa, le schermate non presentano modifiche particolari e il funzionamento non sembra essere cambiato. Il nuovo look per l’app Amazon non è legato ad un particolare aggiornamento. Ciò significa che i cambiamenti verranno introdotti lato server. Gli utenti che ancora non li hanno ricevuti possono solo attendere che vengano attivati.

A spingere Amazon ad apportare suddette modifiche potrebbe essere stata la voglia di dare una rinfrescata alla sua applicazione che presto potrebbe essere invasa dalle nuove promo offerte dalla Festa delle Offerte Prime.