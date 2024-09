WhatsApp: è UFFICIALE il trucco per recuperare i messaggi eliminati

Generalmente WhatsApp tende a migliorarsi con il tempo e infatti gli ultimi anni sono stati estremamente prolifici sotto questo punto di vista. La celebre applicazione di messaggistica ad oggi non si nasconde più e intende prendere terreno sulla concorrenza che insegue. Tutto questo può essere possibile solo ed esclusivamente proponendo degli aggiornamenti ricorrenti, i quali infatti non stanno mancando. Diverse funzionalità sono arrivate per essere una sorta di ispirazione, mentre altre sono state prese e migliorate direttamente dalle piattaforme antagoniste.

Ovviamente gli utenti, trovandosi a scegliere tra più applicazioni di messaggistica, tendono a propendere sempre di più per WhatsApp, ormai famosissima in tutto il mondo con oltre 2,5 miliardi di utenti attivi. Effettivamente non c’è da fare altre presentazioni: questo è stato il primo servizio che ha consentito a tutti la possibilità di inviare messaggi senza pagare nulla se non la propria offerta telefonica.

WhatsApp: ecco la nuova app per recuperare i messaggi, arriva WAMR gratis per tutti

Tra tutte le soluzioni disponibili su WhatsApp, c’è sicuramente l’imbarazzo della scelta ma qualcosa potrebbe arrivare anche dall’esterno. Il colosso di messaggistica istantanea è sempre stato a attanagliato da applicazioni di terze parti, le quali anche in questo caso potrebbero giocare un ruolo fondamentale. Chi vuole andare oltre le regole e scegliere delle funzionalità esterne che possano servirgli, deve assolutamente scaricare WAMR.

Tutti conoscono la funzione che proprio su WhatsApp consente di cancellare un messaggio evitando che l’utente dall’altro lato possa leggerlo. Si tratta del più comune rimangiarsi le parole ma tutto questo non sarà possibile utilizzando un client come WAMR. Chi scarica questa applicazione di terze parti infatti è protetto al 100%: tutti i messaggi che gli altri utenti cancelleranno dalla chat, potranno essere recuperati. Ovviamente bisogna tenere conto di un aspetto fondamentale: WAMR va installata subito, non dopo che il messaggio è stato cancellato.