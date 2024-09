Samsung ha dato inizio alla diffusione in Europa del nuovo aggiornamento One UI 6.1.1. Dunque, l’ultima versione arriva finalmente anche nella nostra Penisola. Nello specifico, One UI 6.1.1 sarà presto disponibile sui dispositivi Samsung di ultima generazione. Si tratta dei Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra. L’aggiornamento non si ferma qui. Infatti, presto One UI arriva anche su smartphone Android lanciati da Samsung nel 2023.

È importante sottolineare che molti utenti sono in trepidante attesa riguardo il rilascio di One UI 7.0. Per quest’ultima versione, infatti, non è ancora stata rilasciata alcuna beta. Dettaglio che ha confermato la presenza di ritardi per la diffusione del nuovo aggiornamento per l’interfaccia di Samsung.

One UI 6.1.1 arriva anche sugli smartphone del 2023: quali sono i dispositivi coinvolti?

La notizia è stata presa con grande entusiasmo dagli utenti. Soprattutto da coloro che possiedono dispositivi risalenti allo scorso anno. Eppure, al momento Samsung non ha ancora annunciato una possibile data di rilascio dell’aggiornamento OneUI 6.1.1 sui dispositivi rilasciati nel 2023. Secondo quanto emerso fino ad ora sembra però che non bisognerà aspettare molto.

Ma quali sono i dispositivi coinvolti? A riguardo si è espresso l’operatore canadese Telus. Secondo quest’ultimo, la nuova versione OneUI 6.1.1. arriverà sui dispositivi della gamma Samsung Galaxy S23, S23 FE, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. La data potrebbe essere il 17 settembre.

Secondo alcune ipotesi, suddetta data fa riferimento ai dispositivi dell’azienda sudcoreana in Canada. È però ipotizzabile che, considerando che l’aggiornamento per la serie Galaxy S24 arriverà in tutto il mondo proprio quel giorno, anche il passaggio sui modelli di punta del 2023 arriveranno per tutti.

Si tratta però di ipotesi derivate da indiscrezioni. Per poter avere informazioni certe a riguardo bisognerà attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung. Con l’avvicinarsi della papabile data potrebbero aumentare i dettagli rilasciati. Ma solo l’azienda potrà confermare quale sarà la strategia definitiva riguardo la diffusione sui dispositivi mobili dell’ultima versione di OneUI.