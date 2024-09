Nuovo SUV elettrico Lucid: un passo verso il mercato di massa

Durante il Technology and Manufacturing Day in Arizona, Lucid Motors ha lasciato tutti a bocca aperta. L’azienda ha svelato un teaser del suo prossimo SUV elettrico. La grande novità? Questo nuovo veicolo non sarà destinato al solito mercato premium, ma si concentrerà su un pubblico più ampio. Il suo prezzo infatti ha stupito tutti per la sua “economicità”, partendo da circa €45.355. Questo SUV, che sarà lanciato fra circa due anni, si posizionerà sotto i modelli di punta di Lucid, come la berlina Air e il SUV Gravity.

Cos’ha di tanto diverso questo modello? Come si distingue il SUV dagli altri? Il design del nuovo Lucid è più sportivo ed è subito evidente. Possiede un tetto slanciato, un cofano scolpito con linee spigolose e dei passaruota dalle forme arrotondate. È una scelta di stile che sembra voler attrarre un pubblico giovane. Ispira dinamicità e si nota come abbiano lavorato non solo alla tecnologia, ma anche sull’estetica.

Tecnologia e autonomia da record per il SUV Lucid

Lucid vuole mantenere l’autonomia dei suoi veicoli paragonabile a quella dei concorrenti, ma con batterie più piccole. Come riusciranno a farlo? Utilizzando la nuova piattaforma mid-size e una trasmissione Atlas innovativa, che promette non solo maggiore efficienza, ma anche un uso ottimizzato dello spazio interno. Questo potrebbe fare la differenza in un mercato sempre più competitivo. I dettagli trapelati suggeriscono che il nuovo SUV potrebbe chiamarsi Earth. Tale nome che esprime una connessione profonda con la natura e l’ecosostenibilità.

Lucid inoltre ha in cantiere altri due modelli basati sulla stessa piattaforma. Uno sarà una berlina elettrica, mentre il terzo è ancora avvolto nel mistero. Potrebbe essere un fuoristrada? La registrazione di marchi come “Earth Dream Edition” e “Air Cross” alimenta le speculazioni. La società sta davvero preparando qualcosa di rivoluzionario per espandersi in nuovi segmenti? Se l’innovazione continua a essere la forza trainante dell’azienda, c’è da aspettarsi che Lucid farà ancora parlare di sé nei prossimi anni. Il 2026 non sembra poi così lontano. Pronti a scoprire cosa ha in serbo per il futuro dell’auto elettrica?