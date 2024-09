Citroen CX: un'icona di stile intramontabile e di innovazione

Cosa ha reso la Citroen CX un’auto così speciale? Lanciata il 26 agosto 1974, ha subito catturato l’attenzione. Gli appassionati hanno subito il fascino del suo design avveniristico. Le sue linee fluide e aerodinamiche erano una novità assoluta. Non si era mai vista una cosa del genere. In un periodo di grandi cambiamenti per Citroen, con la fusione con Peugeot appena avvenuta, la CX fu probabilmente la risposta perfetta alle sfide del mercato degli anni 70. La sua prima grande prova? Il Raid Arctique del 1974. Ventidue esemplari di CX 2000 e CX 2200 affrontarono 3.400 km tra Svezia e Francia. Un test estremo che ha dimostrato la solidità tecnica del modello. In quel modo divenne subito la berlina di riferimento, il modello da eguagliare.

Evoluzioni continue per il modello Citroen che fa battere il cuore

Quali caratteristiche tecniche la distinguevano? La casa aggiunse le iconiche sospensioni idropneumatiche. Oltre a ciò, la Citroen introdusse un potente motore a quattro cilindri inclinato per migliorare la distribuzione dei pesi. Anche il comfort di guida fece un balzo in avanti. Venne inserito un sistema per ridurre al minimo le vibrazioni. Il quadro strumenti a lunetta fissò nuovi standard ergonomici, con comandi facilmente accessibili senza dover staccare le mani dal volante.

Nel 1975, la CX ricevette il prestigioso titolo di Auto dell’Anno. Il premio confermò il suo impatto. Lo stesso anno, Citroen lanciò il servosterzo Diravi, un’innovazione che rese la guida ancora più precisa. Riuscì ad adattare la durezza dello sterzo alla velocità del veicolo. Ma non si fermò lì con le novità. Nel 1977 arrivò il cambio a cinque marce, mentre nel 1985 l’ABS migliorò ancor più la sicurezza.

La CX ha continuato a evolversi, dando varianti per ogni esigenza. Dalla CX GTI Turbo per gli amanti delle prestazioni, alla Prestige per chi cercava lusso e spazio, c’era qualcosa per chiunque. La milionesima CX ha lasciato le linee di produzione nel 1987, testimoniando il successo globale di questo capolavoro. Con oltre un milione di auto vendute, la CX ha tracciato una rotta che la Citroen C5 X oggi continua a seguire e che probabilmente continuerà a scegliere.