L’offerta che in questi giorni sta toccando Apple iPad Air è davvero da far perdere la testa, su Amazon arriva la promozione migliore delle ultime settimane, una soluzione che riduce di molto la spesa che gli utenti devono sostenere, sebbene comunque si stia parlando del modello di quinta generazione, lanciato sul mercato nel corso del 2022.

A differenza di quanto vi abbiamo raccontato in passato, in questi giorni ci troviamo di fronte ad una versione di livello superiore, infatti va a toccare la variante WiFi + Cellular, ciò sta a significare che sarà possibile navigare in rete anche senza l’ausilio di un router WiFi, oltre che avere una memoria interna di 64GB.

Apple iPad Air: un’occasione assurda su Amazon

Ottima occasione per mettere le mani su Apple iPad Air di quinta generazione, infatti gli utenti potranno averlo con un risparmio di 230 euro sul listino originario, approfittando così di uno sconto del 28% rispetto al prezzo iniziale di 829 euro. La spesa, in parole povere, che sarà necessario sostenere corrisponderà per l’esattezza a 599 euro, con consegna in tempi ristrettissimi e possibilità di godere della garanzia di 24 mesi. Aprite subito questo link per l’acquisto.

Disponibile in cinque colorazioni differenti, il modello attualmente in promozione prevede un display da 10,9 pollici di diagonale, con True Tone ed una gamma cromatica P3 decisamente ampia, il tutto con trattamento antiriflesso per poterlo utilizzare senza problemi anche sotto la luce solare diretta. Il processore è il chip Apple M1, con Neural Engine, ed un comparto fotografico composto, nella parte posteriore, da un sensore da 12 megapixel, doppiato dalle presenza di un altro sensore simile anteriormente, con ultra-grandangolo ed inquadratura automatica. Gli altoparlanti stereo, per facilitare la presa del consumatore, sono posti sui lati lunghi del device.