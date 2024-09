Toshiba ha deciso di sferrare un colpo decisamente importante per quanto riguarda il mercato dello storage dedicato ai data center, ha infatti presentato i suoi nuovi hard disk appartenenti alla serie HDD Enterprise Capacity Mx11 pensati per l’appunto per garantire un rapido incremento della densità di memoria per i server utilizzati nei servizi di cloud, questi hard disk sfruttano nel dettaglio due particolari tecnologie, la registrazione magnetica convenzionale (CMR) e la registrazione magnetica sovrapposta (SMR).

Le specifiche

Questa nuova famiglia di HDD comprende due serie distinte: la MG11 che offre capacità fino a 24Tb e la MA11 che si spinge fino a 28Tb grazie alla tecnologia SMR, ad essere simili sono le architetture, infatti entrambe le linee sfruttano un design a 10 piatti da 3,5 pollici e una velocità di 7.200 giri/min, la tecnologia adoperata è quella di registrazione magnetica assistita da microonde a controllo di flusso (FC-MAMR) di Toshiba, garantendo prestazioni e affidabilità 24/7, con carico di lavoro annuale pari a 550 TB, un tempo medio tra i guasti di ben 2,5 milioni di ore e un rischio di guasto annuale (AFR) dello 0,35%.

Per quanto riguarda la serie MA11 invece, questa utilizza una tecnologia particolare definita come registrazione magnetica sovrapposta, che incrementa la densità di memoria sovrapponendo le tracce fisiche durante le operazioni di scrittura, ciò li rende perfetti per quei data center che sfruttano software e hardware in grado di ottimizzare tale tecnologia, dal momento che consente di abbassare i consumi e i costi.

Ovviamente si tratta di prodotti destinati alla fascia aziendale del mercato che non troveranno riscontro nella community al dettaglio, ciononostante le tecnologie utilizzate torneranno utili nella produzione di prodotti destinati a quest’ultima dal momento che l’archiviazione è sempre un elemento bollente nel mondo hardware.

La serie MG11 sarà disponibile a partire da Settembre mentre la serie MA11 arriverà solo nell’ultimo trimestre dell’anno.