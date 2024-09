Le recenti indiscrezioni indicano che Samsung potrebbe adottare il processore Exynos 2500 per il suo prossimo Galaxy S25, ma ci sono elementi che lasciano spazio a dubbi. Uno screenshot trapelato, che sembra provenire da un’applicazione di sistema, mostra un dispositivo con il processore Exynos S5E9955, una CPU a 10 core e una GPU Xclipse 950, accompagnato da una risoluzione dello schermo QHD+ e il sistema operativo Android 15. Tuttavia, un particolare ha destato perplessità: la sigla “ERD” nel campo “nome del sistema”, che potrebbe indicare un “Exynos Reference Design“, un dispositivo usato per sviluppare processori, non destinato alla commercializzazione.

Dubbi e speculazioni sul processore Exynos 2500

Questo dettaglio fa sorgere il sospetto che il processore Exynos 2500 potrebbe non essere destinato al Galaxy S25, nonostante la veridicità dello screenshot. Infatti, i dispositivi di test come il Reference Design sono utilizzati esclusivamente per lo sviluppo interno dei chip, senza mai arrivare ai consumatori. Anche Qualcomm segue una prassi simile con il suo “QRD” (Qualcomm Reference Design), un device che non viene messo in commercio.

Nonostante ciò, le voci sull’impiego del processore Exynos nei futuri smartphone Samsung non si fermano qui. Altri rumor suggeriscono che il Galaxy S25 potrebbe comunque utilizzare il chip Snapdragon 8 Gen 4, lasciando aperta la possibilità che l’Exynos 2500 sia riservato ai modelli della linea Galaxy Z Fold7 o Galaxy Z Flip 7.

Nel frattempo, si parla anche di somiglianze sempre più evidenti tra il Galaxy S25 Ultra e l’iPhone 16 Pro Max. Confrontando le caratteristiche tecniche di questi due dispositivi, emergono parallelismi significativi, come le dimensioni quasi identiche del display, entrambe da 6,86 pollici, e le proporzioni simili (19.55:9 per l’iPhone e 19.5:9 per il Samsung). Anche la fotocamera mostra somiglianze, con una grandangolare da 48 MP per il modello Apple e una da 50 MP per il Galaxy S25 Ultra.

Samsung sembra aver arrotondato ulteriormente gli angoli del Galaxy S25 Ultra, rendendo il suo design ancora più simile a quello del modello di punta di Apple, consolidando l’impressione che i due colossi tecnologici stiano convergendo sullo stesso stile.