Dopo lungo periodo di silenzio il visore di Meta, Quest 3s torna a far parlare di sé, quest’ultimo sarà un visore per la realtà virtuale di fascia economica che arriva come versione per l’appunto economica del classico visore standard Quest 3.

Quest’ultimo è apparso dopo tanto tempo in alcune immagini trapelate online che ci consentono di desumere alcuni dettagli in più in merito a come sarà strutturato il visore, nel dettaglio, un utente Reddit prima e la nota pagina e-commerce cinese AliExpress dopo, hanno mostrato delle immagini che raffigurano il prodotto che stando alle indiscrezioni dovrebbe essere presentato il 25 o il 26 novembre presso l’evento Connect di Meta.

Cosa emerge

Osservando le immagini è possibile capire come mai il visore costerà meno, secondo alcuni utenti addirittura arriverà ad un prezzo di circa 300 $ che risulterebbe davvero aggressivo per il mercato rendendo il prodotto molto appetibile sostanzialmente per chiunque, in merito dovrebbe essere legato ad uno spessore maggiore del visore e ad una diversa organizzazione dei sensori che vedranno la presenza di display con una risoluzione più bassa, il design delle fotocamere che tornerà a quello precedente con un doppio modulo in cluster, il tutto unito alla presenza del vecchio modello di lenti di tipo fresnel, principale elemento che concorre all’abbassamento del prezzo.

Non a caso infatti il chipset dovrebbe essere il medesimo del fratello maggiore ovvero lo Snapdragon XR2 Gen 2.

Non rimane che attendere l’arrivo ufficiale atteso per l’appunto a fine novembre, iscrizioni sono molteplici ma sono ovviamente tutte da confermare dal momento che non si tratta di informazioni ufficiali bensì di specifiche trapelate online dedotte grazie alle immagini diffuse in rete, certamente c’è da aspettarsi un taglio abbastanza importante delle caratteristiche per poter procedere una diminuzione sensibile del prezzo che renda tale prodotto il più competitivo possibile, in modo da renderlo una scelta papabile al posto di altri prodotti circolanti nel mercato.