Volete acquistare un ottimo notebook a basso costo? allora dovete collegarvi quanto prima ad Amazon dove potrete mettere le mani sul modello di casa AOC, azienda leader nella realizzazione di monitor e prodotti simili, che oggi mette a disposizione una promozione più unica che rara.

Il dispositivo parte con un display da 15,6 pollici di diagonale, che presenta risoluzione FullHD di ottimo livello, al cui interno si possono trovare alcune specifiche di fascia superiore: processore Intel Core N97 con frequenza di clock fissata a 3,6GHz, passando per connettività WiFi dual-band, bluetooth 5.1 ed una configurazione che si completa con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Notebook a basso costo oggi su Amazon

Il notebook di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo avrebbe un listino di 459 euro, in questi giorni è previsto uno sconto del 13% applicato direttamente da Amazon, che lo pone a soli 399 euro. A questo punto l’utente può approfittare del coupon che è disponibile in pagina, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 299 euro. Da notare che il suddetto coupon deve essere applicato dall’utente manualmente, prima dell’acquisto. Premete qui per acquistarlo.

Il prodotto ha dimensioni perfettamente allineate con gli standard del settore, raggiungendo 35 x 22 x 1,6 centimetri, con un peso di 1,6 chilogrammi, il che ne facilita incredibilmente il trasporto, ad esempio in uno zaino o similari. Il display può essere ruotato di 180 gradi, fino ad essere in pratica parallelo al piano orizzontale, così da facilitare la cooperazione con altri utenti, ricordando che comunque non è un pannello touchscreen. In ultimo, ad impreziosirne l’estetica, ecco la scocca in metallo, capace di garantire un uso duraturo nel corso del tempo per tutti gli utenti che vorranno abbracciare tale tipologia di prodotto.