General Motors e Hyundai Motor Company hanno firmato un memorandum d’intesa al fine di porre le basi per una futura collaborazione. L’obiettivo è quello di creare sinergie volte a garantire ad entrambe le aziende un vantaggio competitivo il diverse aree strategiche del settore automotive.

I principali settori su cui GM e Hyundai intendono concentrarsi è certamente la produzione di veicoli, prestando particolare attenzione alla supply chain. Un aspetto da non sottovalutare in chiave futura è quello della produzione di energia pulita per rispettare i vincoli ambientali e di sostenibilità legati all’abbattimento della carbon footprint.

Il memorandum permette alle due aziende di iniziare a valutare i rispettivi punti di forza e pianificare una strategia che permetta di sfruttare gli elementi comuni. Al tempo stesso, la creazione di sinergie permetterà di migliorare le operations e avviare un rinnovamento dei processi produttivi di primaria importanza.

General Motors e Hyundai hanno sottoscritto un accordo per collaborare alla Ricerca e Sviluppo di tecnologie innovative per il settore automotive

In questo modo, sarà possibile puntare ad una riduzione dei costi con l’aumento della varietà nella gamma veicoli e della tecnologia a bordo I clienti potranno giovare di questa combinazione di elementi sia dal punto di vista economico che dell’esperienza d’uso.

Al momento, Hyundai e GM hanno individuato alcuni principali campi di applicazione per i progetti di Ricerca e Sviluppo comuni, tra cui spiccano i veicoli commerciali e passeggeri. La loro propulsione sarà affidata ai motori a combustione interna basati su tecnologie a energia pulita. Possiamo, quindi, immaginare che le vetture di nuova generazione saranno spinte da propulsori elettrici e a idrogeno.

Inoltre, i due importanti player di settore si impegneranno a valutare eventuali opportunità legate all’approvvigionamento congiunto di materie prime di importanza strategica. Tra questi fattori rientrano certamente i materiali per la realizzazione delle batterie e l’acciaio, oltre a tutti i vari componenti elettronici ormai cruciali sulle vetture moderne.