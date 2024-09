Google ha avviato in India la sperimentazione di un nuovo piano di abbonamento chiamato GoogleOneLite. Questo nuovo piano mira a soddisfare le esigenze di chi trova insufficienti i 1 GB gratuiti offerti dall’ azienda, ma non ha bisogno degli ampi spazi di archiviazione dei piani superiori. Con One Lite, gli utenti avranno a disposizione 30GB di memoria per Gmail, GoogleDrive e Foto. Il costo mensile per questo servizio è di 59 rupie, che corrispondono a circa 0,64cent. Così da rendere tale scelta molto più economica rispetto alle opzioni già presenti.

Disponibilità e prospettive future di Google One Lite

A differenza del piano Basic, che offre 100GB di spazio a un costo mensile di 1,99€ in Europa (130 rupie in India), Google One Lite non include alcuni vantaggi. Come il supporto prioritario o la possibilità di condividere l’archivio con altre cinque persone. In più, gli iscritti al piano Lite non avranno accesso a cashback sugli acquisti effettuati tramite il GoogleStore. Ed ancora, potranno effettuare solo 10 salvataggi con il Magic Editor, a differenza di quelli illimitati disponibili nei pacchetti più avanzati.

Attualmente, OneLite è disponibile solo per un gruppo ristretto di utenti in India. Così facendo Google sembra voler raccogliere feedback prima di decidere se estendere il servizio ad altre regioni o eventualmente modificarlo. Non è ancora chiaro se questo piano raggiungerà altri mercati come l’Italia o se sarà limitato a una fase di test.

Per incentivare l’abbonamento, l’ azienda offre anche una prova gratuita di un mese. Anche se non è noto se ci sarà uno sconto per chi opta per un pagamento annuale, come avviene per le altre soluzioni. Dunque in base alle risposte degli utenti, si deciderà se estendere ulteriormente o eventualmente interrompere l’offerta. Non ci resta quindi che stare a vedere quali saranno le reazioni a riguardo e se le aspettative saranno soddisfatte come previsto.