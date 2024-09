Ferrari continua a lavorare sul suo primo veicolo 100% elettrico che, secondo quanto previsto, dovrebbe fare il suo debutto nel corso del prossimo anno. E’ importante ribadire che la casa automobilistica italiana punta a realizzare un modello dalle prestazioni elevatissime. Motivo per cui sta lavorando al fine di offrire il massimo della potenza.

Parliamo inevitabilmente di un veicolo elettrico che si aggiungerà alla gamma di veicolo del marchio Ferrari, senza dubbio conosciuto per i suoi modelli iconici. Grazie ad alcune foto scattate negli ultimi giorni e diffuse sul web, è possibile intuire alcuni piccoli dettagli che andranno a contraddistinguere il veicolo. E il sound? Un video diffuso su youtube ci regala una probabile anteprima di quello che sarà il sound della supercar.

Ferrari elettrica: un sound mai sentito prima?

Come accennato in apertura, ormai da un po’ di tempo Ferrari lavora alla sua prima vettura completamente elettrica. Come sempre, il marchio italiano punta al massimo delle prestazioni puntando dunque alla massima cura dei dettagli.

La diffusione sul web di un video che ha come protagonista la Ferrari elettrica ci consente di capire quale potrebbe essere il suono della nuova elettrica anche se non possiamo escludere che vengano apportate modifiche.

Finora si pensava che il veicolo potesse contraddistinguersi grazie alla presenza di un motore V8. Stiamo però parlando di un’ipotesi e non di una certezza. Potrebbe infatti non essere questo il motore presente sotto il cofano della famosa e attesissima supercar.

Non dobbiamo infatti dimenticare le intenzioni della casa automobilistica Ferrari che, non a caso, sono state più volte rese note. Lo stesso l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha più volte reso noto che l’obiettivo del brand è quello di rendere unici i veicoli elettrici grazie ad un sound inconfondibile ma non silenzioso.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie per poter comprendere meglio cosa contraddistinguerà la prima elettrica del marchio del cavallino rampante.