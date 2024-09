Con l’introduzione dell’intelligenza artificiale molti sono i settori che l ‘hanno abbracciata soprattutto se calcoliamo anche quelli lavorativi. Quest’ultima però può anche dare una mano per creare il proprio Curriculum vitae.

L’IA ormai ha molti utilizzi e sicuramente adesso si può anche utilizzare per convincere i datori di lavoro.

Curriculum vitae, adesso l’IA?

Si ritorna sempre sull’argomento IA, il quale utilizzo nella creazione di questo documento sta riscontrando un significativo aumento. E questo lo condividono anche i dati visto che solo il 28% dei candidati americani utilizza l’intelligenza artificiale secondo uno studio effettuato da Adobe.

Anche se l’IA può essere presa come uno strumento di supporto e che il 64% delle aziende di collocamento non neghi l’utilizzo dell’IA, in vari settori come ad esempio finanza e costruzioni, il suo utilizzo potrebbe valere una squalifica.

Secondo lo studio effettuato da Adobe, l’IA ottimizzerebbe i curriculum vitae analizzando le varie descrizioni dei lavori. Aiutando così i candidati con il suggerimento di parole chiave ed eliminando i vari errori più comuni.

Questi dati però variano di molto con il cambio generazionale. Visto che un terzo della Generazione Z utilizza attualmente l’IA per i curriculum vitae, mentre le generazioni precedenti la utilizzano di meno.

Normalmente oltre tutti i vantaggi che offre l’IA è di molta importanza avere un approccio equilibrato. Molte sono le agenzie che preferiscono tale documento di una pagine e più della metà trova davvero utili le lettere di presentazione.

Se la nostra scelta ricade sull’uso dell’IA sicuramente è molto importante integrare insight ed esperienze personali per dare un aspetto molto più autentico al nostro curriculum vitae. Soprattutto per far comprendere di più che la tecnologia va utilizzata come supporto e non come propria voce.

Quindi mentre l’IA continua a fornire vantaggi nella creazione dei curriculum vitae è necessario che si ottenga un’ottima combinazione tra autenticità e tecnologia, per aver maggiori probabilità di successo in ambito lavorativo.