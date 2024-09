Buone notizie per tutti gli utenti interessati alla promo Very 5,99. L’operatore virtuale, infatti, ha deciso di prorogare la sua data di scadenza. Sarà possibile attivarla fino al 30 settembre. La promo di Very Mobile è disponibile sul mercato dallo scorso 9 luglio e mette a disposizione dei nuovi utenti un pacchetto dati davvero vantaggioso. Ogni mese è possibile accedere a minuti ed SMS illimitati, insieme a 100 GB di traffico dati in 4G. E non è tutto. I GIGA possono diventare 150 se si sceglie l’opzione ricarica automatica. A completare l’offerta c’è la possibilità di accedere a due mesi di ricarica in regalo. Il prezzo dell’offerta Very Mobile risulta uno dei più vantaggiosi attualmente sul mercato. Si parla di 5,99 euro, con la promessa che il prezzo sarà bloccato per sempre.

Very Mobile: ecco come attivare l’imperdibile Very5,99

MondoMobileWeb ha dichiarato che la promo è riservata ad alcuni negozi specificati e punti vendita selezionati. Quest’ultimi esporranno una locandina dedicata per informare gli utenti sulla possibilità di attivare la promo.

Per procedere all’attivazione gli utenti dovranno richiedere la portabilità dei loro numeri di telefono da altri operatori. Per consultare la lista completa dei gestori coinvolti è possibile recarsi sul sito web di Very Mobile e visionare la pagina dedicata all’offerta. Il costo d’attivazione è gratuito, mentre per la nuova scheda SIM è richiesto un pagamento pari a 10 euro.

Come anticipato, sono offerti due mesi di ricarica in omaggio. Al momento dell’attivazione è prevista una ricarica. Con tale meccanismo il primo mese anticipato si paga, ma si ottengono il secondo e il terzo gratis. L’accredito delle due mensilità avverrà entro massimo 48 ore dal momento dell’attivazione.

Very Mobile con la sua promo Very5,99 dimostra il suo impegno costante nel fornire ai suoi utenti vantaggi senza pari. Il mercato della telefonia è particolarmente competitivo e con le sue offerte l’operatore virtuale mantiene costantemente viva l’attenzione degli utenti.