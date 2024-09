Iliad lancia le sue nuove offerte: questa arrivano a 250 Giga in 5G

Iliad continua a creare il panico nel mondo dei gestori visto che le sue offerte non scadono mai e sono sempre piene di contenuti. Effettivamente le sue promo nel corso del tempo hanno dato l’idea di poter durare senza mai terminare, proprio come il gestore pubblicizzava durante i primi mesi del 2018 in cui fu protagonista in Italia.

Era estate e faceva caldo, ma il clima si infuocò ancora di più quando Iliad decise di intervenire con delle offerte che duravano per sempre, le quali ancora oggi sono lì a far compagnia a chi le ha scelte. Ovviamente ad oggi c’è da pensare ad un aspetto molto importante: tutti sono riusciti a creare delle promozioni mobili in grado di durare in eterno e con prezzi molto bassi. È proprio per questo motivo che Iliad ha deciso di difendersi alla grande proponendo ancora una volta l’artiglieria pesante formata in questo caso da tre offerte. Ora tutto sta continuando alla grande e sempre con le solite soluzioni, quelle già viste sul sito ufficiale del gestore.

Iliad vince e lo fa in grande stile usando le sue solite offerte, eccole tutte e tre

In casa Iliad, quando si tratta di lanciare nuove offerte, spesso lo si fa anche con soluzioni provenienti dal passato, proprio come quelle già viste durante gli scorsi mesi. Innanzitutto il discorso può partire parlando delle due Giga, la prima che costa praticamente 7,99 € al mese per sempre con 120 giga in 4G e la seconda che costa 9,99 € al mese con 250 giga in 5G. in entrambi i casi ci sono minuti ed SMS senza limiti verso chiunque.

Quelle che partono da 9,99 € al mese a salire garantiscono la possibilità di risparmiare anche sulla fibra ottica che infatti costa solo 19,99 € al mese. L’occasione è da prendere al volo, visto che il risparmio è di 5 € al mese.