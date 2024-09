Firefox offre ai suoi utenti una serie di funzioni particolarmente utili. Quest’ultime riguardano il supporto picture-in-picture, traduzioni di siti web, estensioni del browser e schede bloccate. E non è tutto. Di recente, potrebbe arrivare una nuova funzione particolarmente apprezzata dagli utenti.

Si tratta della gestione semplificata delle password per il browser sui dispositivi Android. Nello specifico, si fa riferimento agli accessi unificati con supporto Passkey con Firefox 128. Quest’ultimo risulta essere un primo passo. Ora, con l’arrivo di Firefox 130, infatti, è prevista un’ulteriore semplificazione per la gestione delle password.

Firefox migliora la gestione delle password: ecco come

Nello specifico, il browser per Android è alle prese con la realizzazione di un generatore di password integrato. Quest’ultimo permette agli utenti di creare delle password che oltre ad essere casuali siano anche particolarmente forti. In questo modo risulteranno molto più difficili da indovinare. La funzione suggerisce in modo automatico agli utenti ogniqualvolta si registrano ad un nuovo account online.

È importante sottolineare che la funzione non è una completa novità per Firefox. Infatti, quest’ultima era già presente nella versione web del browser. Ora, invece, arriva anche sull’applicazione Android. Uno strumento integrato che dovrebbe eliminare l’uso di estensioni di terze parti. Ad esempio, alcuni sistemi utili in tal senso sono 1Password e Bitwarden. Con il nuovo aggiornamento, quest’ultimi non saranno più necessari.

La nuova generazione automatica di password, introdotta con Firefox 130, arrivano anche tempi di caricamento più rapidi. E c’è di più. Sono previste anche correzioni di sicurezza relative a dieci vulnerabilità che sono state scovate di recente. Metà di quest’ultime sono state valutate come di alto impatto. Infine, Firefox 130 introduce anche un nuovo supporto per la traduzione in diverse lingue. Nel dettaglio, il supporto comprende ben 28 lingue. Ognuna di quest’ultime vengono elaborate localmente. Si tratta di un aggiornamento importante che garantisce agli utenti un’esperienza sempre più integrata e protetta.