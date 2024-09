Ant Group, il gigante fintech supportato dal colosso dell’e-commerce Alibaba, ha ufficialmente debuttato nel mercato dell’intelligenza artificiale con il lancio di Zhixiaobao, un’app mobile che si propone come un “assistente di vita“. Presentata giovedì a Shanghai, l’app si propone di semplificare una vasta gamma di attività quotidiane, dalla prenotazione di pasti e taxi alla scoperta di opzioni di intrattenimento locale. Zhixiaobao, inoltre, si integrerà con Alipay, l’app di pagamento digitale di Ant Group, amplificando la sua utilità.

La nuova app mobile con AI Zhixiaobao

Cyril Han, presidente di Ant Group, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione, affermando: “Alipay è impegnata a sfruttare il potenziale dell’IA per migliorare l’esperienza utente, assicurando che assistenti AI come Zhixiaobao diventino strumenti preziosi nella vita quotidiana di tutti”. Questa iniziativa arriva in un momento in cui i principali attori tecnologici globali come Google, Meta e Microsoft stanno intensificando gli investimenti nel campo dell’IA, con un crescente focus sull’integrazione dei chatbot nei loro servizi.

Il lancio di Zhixiaobao rappresenta un significativo passo avanti per Ant Group, che ha affrontato notevoli sfide normative negli ultimi anni. Dopo la sospensione della sua offerta pubblica iniziale (IPO) nel 2020 a causa di restrizioni imposte dalle autorità cinesi, l’azienda è stata costretta a rivedere il suo modello di business per conformarsi alle normative finanziarie. Inoltre, lo scorso anno, Ant Group è stata multata di 7,1 miliardi di yuan (circa 890 milioni di euro) per “atti illegali“.

Nonostante queste difficoltà, Ant Group continua a spingere verso l’innovazione. Zhixiaobao, alimentata dal modello di linguaggio BaiLing approvato dal governo cinese l’anno scorso, rappresenta un’applicazione “AI-nativa” che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i servizi quotidiani. Durante l’evento di Shanghai, l’azienda ha anche presentato nuovi prodotti basati sull’IA per commercianti, servizi sanitari e compagnie assicurative, dimostrando così un impegno a espandere l’uso dell’IA in vari settori. Questo lancio potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase di crescita per Ant Group nel competitivo mercato dell’IA.