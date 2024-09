Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg sono previsti ulteriori ritardi per Sonos. Nello specifico, l’azienda ha posticipato il lancio del suo primo set-top box. Inoltre, Sonos ha ridimensionato anche i progetti iniziali stabili per la produzione delle sue cuffie. Il motivo è ormai noto. Riguarda i problemi riscontrati con la nuova applicazione, rilasciata da qualche mese. Dal momento del lancio sono stati riscontrati vari intoppi e l’azienda sta procedendo con diversi aggiornamenti per rendere l’esperienza utente con l’app molto più efficiente e soddisfacente. La situazione sta però creando ulteriori intoppi che potrebbero mettere a rischio l’immagine che Sonos si è costruita negli anni.

Sonos: nuovi ritardi in arrivo

Per quanto riguarda il set-top box, si tratta di un ritardo “modesto”. Il lancio era previsto per gennaio 2025, ed ora è stato invece posticipato a marzo 2025. La situazione peggiora per le cuffie. Infatti, inizialmente, Sonos prevedeva di vendere cica 900.00/un milione di unità. Sembra invece che ora abbia ridimensionato il tutto, puntando a 90.000/100.000 unità.

Tali decisioni dimostrano che la crisi scaturita dal rilascio della nuova applicazione non accenna ancora a concludersi. La nuova versione è stata contestata fin dal suo lancio ed anche se Sonos è intervenuta immediatamente risolvendo diverse problematiche come la mancanza di funzioni e l’instabilità del servizio, la soluzione definitiva sembra ancora lontana.

Non è chiaro quali sono i problemi riscontrati e quale sia il motivo di tali tempistiche. È evidente che Sonos si sta impegnando totalmente per risolvere tale situazione, ma è altrettanto visibile come tali eventi stiano causando non pochi problemi all’azienda. Il valore delle sue azioni è calato di poco più del 30% su base annua e diversi dipendenti sono stati licenziati per poter sopperire alle perdite registrate. Inoltre, come accennato, i recenti eventi stanno colpendo anche l’immagine pubblica di Sonos che si era stabilito come marchio da top di gamma. Non resta che attendere per scoprire quali saranno i futuri aggiornamenti.