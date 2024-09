Durante l’IFA 2024 è stato presentato il primo elettrodomestico per la produzione in casa di formaggi. Si tratta di Fromaggio, termine che deriva dall’unione di fromage (francese) e formaggio (italiano). Secondo quanto emerso dalla presentazione il dispositivo smart- cheesmaker promette una modalità d’uso particolarmente semplice. Le ricette utili per la realizzazione sono già presenti all’interno dell’elettrodomestico. Gli utenti devono solo seguire i diversi passaggi per ottenere il risultato desiderato. Le ricette cercano di rispondere a diversi gusti ed esigenze degli utenti. A tal proposito sono presenti anche alcune ricette vegane.

Fromaggio: il primo smart-cheesmaker da usare a casa

Il nuovo sistema dispone di diversi accessori che fanno da supporto per la realizzazione delle ricette. Il nuovo smart-cheesmaker nasce da una campagna Kickstarter ed è indirizzato, per ovvie ragioni, alla produzione di formaggi freschi, non stagionati. Quest’ultimi, infatti, richiedono una procedura di invecchiamento piuttosto complesse.

Oltre tali accessori, il nuovo smart-cheesmaker viene accompagnato anche da un’apposita applicazione. Quest’ultima fa da supporto all’utilizzo del dispositivo e viene periodicamente aggiornata con nuove ricette. Riguardo quest’ultime gli utenti hanno anche la possibilità di suggerirne di nuove a loro volta. Infine, è disponibile un blog in cui è possibile leggere interessanti curiosità sul mondo dei formaggi.

L’idea per come viene offerta risulta essere molto interessante. Bisognerà però attendere i primi feedback ufficiali per scoprire se il nuovo smart-cheesmaker Fromaggio rispetterà la parola data.

Il sistema è disponibile all’acquisto in due versioni diverse. La differenza principale tra le due varianti riguarda la campana. Mentre una è in acciaio, l’altra è in rame. Tale differenza porta a due diversi prezzi di vendita. La versione in acciaio è venduta al costo di 576,95 euro. Mentre, quella in rame ha un costo di vendita pari a 707,95euro. Per procedere all’acquisto, gli utenti interessati, possono recarsi direttamente sul sito web ufficiale del produttore (www.fromaggio.com).