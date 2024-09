Secondo un recente articolo di Bloomberg, firmato dal noto analista Mark Gurman, Apple avrebbe deciso di rallentare l’integrazione di alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI). Questa decisione arriva a pochi giorni dall’atteso evento “Glowtime“, durante il quale verrà presentato l’iPhone 16. La scelta sembra indicare che lo sviluppo delle capacità di AI di Apple, come l’integrazione di tecnologie simili a ChatGPT, richiederà più tempo del previsto per essere completamente implementato.

I ritardi dell’AI di Apple e le sue conseguenze

Apple sta adottando un approccio prudente all’intelligenza artificiale, con alcune funzionalità che non saranno immediatamente disponibili in mercati chiave come l’Unione Europea e la Cina. Paesi come Italia, Francia, Spagna, Svezia e Germania non avranno accesso a queste innovazioni al momento del lancio. Secondo Gurman, mentre gli appassionati di tecnologia mostrano grande entusiasmo per le nuove applicazioni dell’AI, il pubblico più ampio potrebbe non percepirne immediatamente il valore.

Tra le funzionalità in fase di sviluppo vi sono strumenti per riassumere notifiche e contenuti web, migliorare la scrittura e persino rimuovere persone o oggetti dalle immagini. Tuttavia, queste novità non saranno disponibili subito. Gli utenti potranno accedere a queste funzionalità solo con l’aggiornamento del sistema operativo a iOS 18.1, previsto per ottobre. Funzionalità come la trascrizione automatica delle chiamate telefoniche e il riconoscimento delle email più importanti nell’app Mail di Apple arriveranno con questo aggiornamento. Altri strumenti, come le nuove funzionalità di generazione delle immagini, saranno disponibili solo con l’aggiornamento successivo a iOS 18.2, atteso per dicembre.

Tra le novità future si evidenziano applicazioni come “Image Playground” e “Genmoji“, che permetteranno di creare emoji personalizzate tramite l’AI. Questo ritardo nell’introduzione di nuove funzionalità potrebbe influire sull’attrattiva dell’iPhone 16, con molti che ipotizzano un consolidamento delle tecnologie AI in concomitanza con il lancio dell’iPhone 17 il prossimo anno.

Per quanto riguarda l’uscita dell’iPhone 16, pur mancando conferme ufficiali, si prevede che i preordini saranno aperti il venerdì successivo alla presentazione. L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube, sul sito Apple e su Apple TV, con la possibilità per gli utenti di Apple Vision Pro di seguirlo tramite i loro visori.