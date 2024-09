Very Mobile: la promo ASSURDA a meno di 6 euro ti aspetta

Hai pensato di cambiare operatore? Se non l’hai ancora fatto, è il momento giusto. Very Mobile ha deciso di prorogare la sua vantaggiosa offerta Very 5,99. Ma attenzione, questa volta hai solo pochi giorni per approfittarne! L’offerta non solo garantisce minuti e SMS illimitati, ma ti dà anche ben 100 GB di traffico Internet in 4G. Se attivi l’opzione Ricarica Automatica, i GB aumentano fino a 150, sempre allo stesso prezzo di 5,99 euro al mese. Non è incredibile?

Ultra vantaggi con Very Mobile

Non è finita qui. Very Mobile ha deciso di fare di più! Per chi attiva la promozione nei punti vendita selezionati o nei corner presenti nei centri commerciali, l’operatore REGALA anche due mesi di ricarica GRATIS. Un’opportunità davvero extra imperdibile, soprattutto considerando che il costo di attivazione è gratuito se porti il tuo numero da un altro operatore come Iliad, Fastweb, CoopVoce o altri gestori virtuali (tutti elencati sul sito). Il prezzo rimane bloccato “per sempre”, come indicato nelle locandine presenti nei negozi. La portabilità del numero è facile da richiedere e ti consente di mantenere il tuo numero di telefono attuale. Se invece preferisci una nuova SIM Very Mobile, non preoccuparti, il costo sarà di soli 10 euro. Questa offerta è limitatissima, quindi è il momento di agire!

E se sei preoccupato per i tuoi viaggi all’estero? Anche qui, Very Mobile non ti delude, stai tranquillo. L’offerta è valida per l’uso della tua connessione anche in Europa, Regno Unito compreso, grazie al roaming gratuito. Tuttavia, c’è un limite: per questa promozione, avrai fino a 6,40 GB utilizzabili fuori dall’Italia. Superata questa soglia, si passa al costo a consumo di 0,189 centesimi di euro per ogni MB, ricordalo. Ma con così tanti Giga a disposizione in Italia, riuscirai davvero a superare questa soglia? Se stavi pensando di passare a Very Mobile, questo è il momento perfetto per farlo. Con un’offerta così completa, un prezzo bloccato e tanti vantaggi, cosa aspetti ancora? Che cada dal cielo? Non lasciarti sfuggire la promo!