Pagani Zonda Diamante Verde: un gioiello su quattro ruote

La Pagani Zonda è sempre stata il sogno proibito per chi ama le auto sportive di lusso. Tra tutte le versioni prodotte, poche sono tanto esclusive quanto la Pagani Zonda 760 Roadster “Diamante Verde”, un’auto davvero unica, ineguagliabile. Il valore stimato? Potrebbe raggiungere i 10 milioni di euro. Ma cosa rende questo modello così speciale? Perché è diversa dalle altre sportive?

La Zonda “Diamante Verde” è il risultato di una personalizzazione estrema commissionata da un collezionista privato. Il progetto è stato completato 7 anni fa e fin da subito è stato chiaro che si trattava di un’hypercar one-off. È stata concepita per distinguersi in ogni dettaglio. Allora, cosa offre in termini di design e performance? Vediamo.

Carrozzeria da urlo e grande potenza per una Pagani unica nel suo genere

La prima cosa che cattura l’attenzione è la carrozzeria. Accattivante e aggressiva, è costruita in fibra di carbonio verniciata verde smeraldo. Un colore raro e brillante, che si abbina perfettamente agli interni rivestiti in pelle e Alcantara, con cuciture verdi a contrasto che riprendono l’esterno. Ogni dettaglio è stato curato con l’inconfondibile attenzione che solo Pagani sa dare. Il telaio alleggerito e l’aerodinamica evoluta migliorano ancor di più le già eccellenti prestazioni di base della Zonda.

Questa roadster possiede il leggendario motore potentissimo V12 AMG da 7,3 litri. Si tratta di un sistema tanto eccellente da riuscire ad erogare oltre 760 CV. Le performance sono da brivido, come ci si aspetterebbe da una Zonda, rendendola un sogno per chiunque abbia il coraggio (e le possibilità) di guidarla. Non è facile immaginare di avere tra le mani un’auto di questo calibro. Per i collezionisti, la “Diamante Verde” è più di una semplice vettura, è un vero gioiello da ammirare. Ora, questa straordinaria Zonda è in vendita in Germani anche se il prezzo preciso non si conosce. Per chi sogna di guidare un’auto così esclusiva, è l’occasione della vita. Ma sarà davvero alla portata di tutti? Probabilmente, anzi ovviamente, no.