Google Pixel 8 Pro vince a mani basse la palma di migliore smartphone in termini di rapporto qualità/prezzo, infatti in questi giorni gli utenti possono farlo proprio con uno sconto di 350 euro sul listino originario, pur riuscendo a mettere le mani su un top di gamma a tutti gli effetti.

Lanciato ufficialmente lo scorso anno, il Google Pixel 8 Pro è stato recentemente rimpiazzato dalla versione più recente, ma ciò non significa che non sia ugualmente di ottima qualità. Il prodotto raggiunge infatti dimensioni di 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri di spessore, ed anche un peso di 213 grammi complessivi. E’ resistente all’acqua, mentre il display si ferma a 6,7 pollici di diagonale, passando per risoluzione 1344 x 2992 pixel, ma senza perdite in termini di tecnologia, essendo un LTPO OLED che raggiunge il refresh rate di 120Hz con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Google Pixel 8 Pro: la promozione vi lascerà di stucco

Una delle migliori promozioni in circolazione è disponibile in questi giorni sull’acquisto di Google Pixel 8 Pro, lo smartphone viene commercializzato di base ad un listino di 1159 euro, la cifra è elevata, ma la riteniamo allo stesso tempo perfettamente allineata con la qualità generale del prodotto stesso. Gli utenti che lo volessero acquistare oggi, nella sua variante con 256GB di memoria interna, potranno spendere solamente 809 euro per il suo acquisto al seguente link.

Con il suo modello Google è stata in grado di dimostrare quanto sia “semplice” riuscire a raggiungere una buonissima qualità di ripresa e degli scatti in generale, senza eccedere con i megapixel. In particolare il Google Pixel 8 pro presenta, nella parte posteriore, tre sensori differenti: un principale da 50 megapixel, un grandangolare da 48 megapixel ed un teleobiettivo 5X da 48 megapixel. L’angolo massimo di ripresa è di 125,8 gradi con video in 4K a 60fps.