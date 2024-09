Ginetta Akula: potenza e leggerezza della supercar britannica

La Ginetta Akula è la nuova supercar che promette di far parlare di sé nel mondo delle auto sportive. Il prezzo è della bellezza di 275.000 sterline, circa 326.601 euro. Questa straordinaria vettura sarà prodotta in soli 20 esemplari. Un pezzo da collezione che chiunque abbia la possibilità sicuramente vorrebbe avere. Pare ci siano ancora alcune auto disponibili, ma probabilmente spariranno anche queste molto presto.

Perché questo grande interesse attorno alla Ginetta Akula? Oltre alla sua esclusività, la vettura stupisce per le sue prestazioni mozzafiato. Grazie al potente motore V8 da 6,4 litri e a una potenza di 608 CV, l’Akula è capace passare da 0 a 100 km/h sfrecciando in soli 2,9 secondi. La nuova Ginetta inoltre raggiunge una velocità massima di 290 km/h. Numeri impressionanti, soprattutto se consideriamo il peso ridotto della supercar. Esso infatti è di soli 1.190 kg grazie all’uso di materiali avanzati.

La nuova Super Ginetta dall’aerodinamicità sopraffina

Ma da dove deriva il nome Akula di questa Ginetta? Il termine, che in russo significa “squalo”, riflette il carattere aggressivo e aerodinamico. La carrozzeria, testata in galleria del vento, è stata sviluppata partendo dall’esperienza della Ginetta nelle competizioni. In particolare i test sono stati effettuati con la vettura da corsa LMP1 Ginetta G61-LT-P1. Il risultato è un design estremamente efficiente dal punto di vista aerodinamico. Perché hanno tanto puntato su tale aspetto? Per massimizzare le prestazioni in pista.

Il motore in posizione centrale, un V8 aspirato, viene abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. C’è anche l’opzione di un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti per chi preferisce una guida più rilassata. A garantire la massima tenuta di strada troviamo un differenziale a slittamento limitato. Questo è stato creato internamente da Ginetta. Abbiamo poi un impianto frenante carboceramico, pensato per resistere alle sollecitazioni più estreme.

Il costruttore britannico ha alle spalle una lunga tradizione nelle auto da corsa. Con l’Akula si è però spinto oltre. Ha realizzato un’auto da strada che combina prestazioni da brivido e un’estetica accattivante. Ginetta ha sempre prodotto vetture sportive di grande prestigio, ma con questa nuova supercar è tutto diverso, migliore. Cosa aspettarsi dal futuro di Ginetta? Se la Ginetta Akula è un esempio, possiamo dire che il marchio britannico ha tutte le intenzioni di continuare a innovare e sorprendere.