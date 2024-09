Promozione mai vista prima è stata attivata in questi giorni su Amazon, dove vi ritrovate a poter acquistare il trapano a percussione di Bosch a soli 46 euro, un prezzo di tutto rispetto per un prodotto che nulla ha da invidiare a modelli ben più costosi, appoggiandosi comunque sulla qualità complessiva del brand.

Il dispositivo presenta la classica colorazione dei device di casa Bosch, con colorazione verde che presenta inserti neri e rossi, si tratta del modello EasyImpact 600, il che va a significare raggiungere una potenza massima di 600W, con commercializzazione con valigetta che ne facilita indiscutibilmente il trasporto, rendendo la vita molto più semplice proprio per quanto ne riguarda la portabilità complessiva.

Trapano a percussione Bosch a basso costo

Il trapano a percussione di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo può essere acquistato su Amazon con un risparmio davvero superiore al normale, infatti dovete sapere che di base sarebbe in vendita a 59 euro, ma per cercare di avvicinare più utenti possibili al suo acquisto, l’azienda ha deciso di mettere a disposizione uno sconto del 16%, così da arrivare a poter investire complessivamente 46,86 euro per l’ordine da effettuare. Premete qui per l’acquisto.

Il prodotto, a differenza di quanto si potrebbe pensare, ha funzionamento solo ed esclusivamente elettrico, infatti non è a batteria, ma dovrà sempre essere collegato direttamente ad una presa di corrente che ne garantirà il completo funzionamento. La massima velocità di rotazione è di 3000 giri al minuto, riesce a forare senza fatica muri fino a 12 millimetri e muratura fino a 25 millimetri. Sulla sua superficie si può trovare una levetta di regolazione elettronica che permetterà di gestire il numero di giri durante la foratura, così da scegliere a tutti gli effetti come utilizzarlo.