Come è noto, la versione stabile di Android 15 potrebbe arrivare ad ottobre. Mentre gli utenti attendono il grande lancio, stanno emergendo già alcune tracce sul prossimo Android16. La notizia è arrivata da Mishaal Rahman di Android Authority che ga scovato nella beta di Android 15 QPR una novità davvero interessante. Quest’ultima riguarda il menu a tendina delle notifiche. A tal proposito, sembra che Google stia lavorando su due tendine. La prima che riguarderà solo le notifiche stesse, l’atra, invece, sarà dedicata alle impostazioni rapide.

Un accenno ad Android 16 mostra un nuovo menu per le notifiche

Una divisione di questo tipo non può non ricordare l’organizzazione di iOS. Sui dispositivi Apple, infatti, è disponibile il Notification Center e il Control Center. Nell’ecosistema Android, tale organizzazione è già stata utilizzata da Xiaomi per HyperOS. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni anche altre aziende, ovvero Oppo e Samsung stiano pensando di adoperare una divisione simile. Ciò lascia supporre che, grazie alle singole personalizzazioni delle aziende, la novità potrebbe già presentarsi su alcuni dispositivi con Android 15.

Tornando alle tracce scovate sulla prossima generazione del sistema operativo del robottino, sembra che le nuove tendine in arrivo occuperanno solo metà schermo. Ciò permetterà agli utenti di continuare a vedere l’app aperta nell’altra metà restante.

Secondo quanto riportato in rete per poter visionare la sezione dedicata alle notifiche bisognerà affidarsi ai soliti movimenti: uno swipe dall’alto verso il basso. Mentre per quanto riguarda la tendina dedicata alle impostazioni rapide bisognerà effettuare sempre lo swipe verso il basso, ma con due dita. In questo caso le icone risulteranno leggermente ridotte se confrontare con quelle attuali. Tale scelta permette di aggiungerne un numero maggiore all’interno della stessa pagina.

Al momento, si tratta di un’impostazione in fase di sviluppo. Ciò significa che prima di assistere al suo rilascio, potrebbero verificarsi diverse modifiche, anche importanti.