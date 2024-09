Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, i prodotti generati da tale tecnologia stanno diventando sempre più “reali”. A tal proposito, capita spesso che musica generata con l’AI venga scambiata per autentica. A tal proposito, YouTube intende intervenire con un nuovo strumento che possa risolvere tale questione. Si tratta di una tecnologia contenuta in Content ID, il sistema per identificare i contenuti tutelati dal copyright. Secondo YouTube, tale funzione, ha la capacità di individuare canzoni sintetizzate dall’intelligenza artificiale. Vediamo come funziona.

YouTube scova l’intelligenza artificiale nella musica

Il sistema introdotto dalla piattaforma video è stato progettato in modo da estrapolare la voce clonata di un creatore, quando quest’ultima viene utilizzata in un brano musicale. Nel dettaglio, la funzione in arrivo su YouTube potrebbe aiutare gli utenti a prendere cognizione del tipo di musica che stanno ascoltando. Nello specifico, potranno capire se i brani in ascolto sono autentici o se sono una sorta di “imitazione” generata utilizzando sistemi con intelligenza artificiale.

Per poter perfezionare questo tipo di sistema, YouTube sta lavorando anche con diversi partner. Sarò però necessario ancora un po’ di tempo prima che gli utenti possano sfruttare tale opzione. Probabilmente il programma pilota, infatti, verrà rilasciato all’inizio dell’anno prossimo.

L’obiettivo di questo intervento è quello di informare gli utenti. Inoltre, la piattaforma si impegna a garantire loro un accesso a contenuti autentici. In questo modo, YouTube si impegna a tenere fuori dalla propria piattaforma tutti quei contenuti ingannevoli che vengono generati dall’intelligenza artificiale. Quest’ultimi spesso sfruttano voci senza consenso. A tal proposito Google ha reso noto che intende proteggere la privacy e il lavoro dei creator online.

E non è tutto. Google ha anche dichiarato di essere a lavoro per sviluppare una nuova tecnologia in grado di tutelare l’immagine di creatori e personaggi noti, impedendo la diffusione di contenuti AI che utilizzano i volti senza consenso dei loro proprietari.