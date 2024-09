Il prezzo di vendita di una delle migliori smart TV in circolazione vi lascerà davvero a bocca aperta, in questi giorni su Amazon vi aspetta una promozione da non perdere assolutamente di vista, pronta a toccare la LG 32LQ63006LA, smart TV di ottima qualità che costa solamente 210 euro.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo è caratterizzato da una diagonale da 32 pollici di diagonale, un pannello che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD, approfittando comunque di un televisore LED lanciato nel corso del 2022 sul mercato, con alle spalle il processore Alpha5 Gen 5 con annessa anche intelligenza artificiale. Sotto il cofano troviamo comunque il processore webOS 22, uno dei migliori in circolazione, per quanto riguarda intuitività e facilità d’uso da parte del consumatore finale.

Smart TV LG: la promozione da pazzi su Amazon

Su Amazon vi aspetta uno dei prezzi più bassi di sempre per l’acquisto della smart TV LG di ultima generazione, infatti il modello discusso nell’articolo è disponibile alla vendita a soli 210,99 euro, una cifra ridicola e bassissima, in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. Se la volete acquistare, vi potete collegare qui.

A tutti gli effetti si tratta di una smart TV LG di ottima qualità, che risulta essere perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Home, i principali assistenti vocali del momento, oltre che in grado di supportare altre tecnologie, come Google Stadia, GeForce NOW e Game Optimizer, pensato più che altro per facilitare la vita del videogiocatore più incallito. Il prodotto ha dimensioni complessivamente contenute, raggiungendo per la precisione 73,6 x 8,3 x 43,7 centimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 4,7 kg. Gli utenti che la vogliono acquistare devono collegarsi al suddetto link, considerando che il prezzo disponibile potrebbe variare in tempi brevi.