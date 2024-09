Siamo quasi arrivati alla metà del mese di settembre 2024 e il colosso del gaming Sony si appresta a terminare su PlayStation Store una delle sue ultime promozioni. Ci stiamo riferendo alla promozione denominata Sconti Folli, che ha messo a disposizione degli utenti tantissimi titoli di rilievo a dei prezzi decisamente convenienti e accessibili. Gli utenti avranno quindi ancora qualche giorno per poter usufruire di questi sconti, con videogiochi che arrivano ad avere un costo inferiore ai 10 euro. Vediamo qui di seguito le offerte migliori.

PlayStation Store, ultimi giorni per usufruire della promo Sconti Folli

Nel corso dei prossimi giorni terminerà la fantastica promozione su PlayStation Store resa disponibile dal colosso del gaming Sony. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promozione denominata Sconti Folli. Grazie a questa promozione , gli utenti potranno accedere a tantissimi videogiochi a dei prezzi decisamente interessanti e soprattutto accessibili, con dei prezzi in alcuni casi inferiori ai 10 euro.

Tra le offerte più interessanti disponibili al momento su PlayStation Store, segnaliamo ad esempio il videogioco One Piece Pirate Warriors 4 . Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di listino di 49,99 euro, ma ora gli utenti lo potranno scaricare sulla propria console ad un prezzo scontato di soli 9,99 euro. Con lo stesso sconto troviamo poi sullo store ol videogioco denominato Dying Light Definitive Edition. Quest’ultimo è sempre disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 9,99 euro.

Come già detto, con la promozione Sconti Folli, alcuni videogiochi sono proposti anche ad un prezzo inferiore ai 10 euro. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco LEGO Harry Potter Collection. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di listino di 39,99 euro, ma ora gli utenti potranno averlo ad un prezzo scontato di soli 5,99 euro. Segnaliamo inoltre il videogioco L’Ombra della Guerra: Definitive Edition. Quest’ultimo è disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 7,49 euro, contro il suo prezzo iniziale di 49,99 euro.

Insomma, gli utenti dovranno affrettarsi per non farsi sfuggire questi ultimi Sconti Folli proposti da Sony su PlayStation Store.