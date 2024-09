Offerte PAZZE da Lidl: attrezzi professionali per tutti

Lidl non è solo un supermercato! Scoprirete quanto sia speciale e come sia lo store punto di riferimento per chi cerca qualità e risparmio in tantissimi settori. Non si trovano solo alimenti di prima scelta, ma anche una vasta gamma di prodotti per la casa di ogni genere possibile, la cucina e persino per i lavori fai-da-te. Settimana dopo settimana, Lidl sorprende i suoi clienti con offerte eccezionali su attrezzi firmati Parkside, piccoli elettrodomestici e articoli diversi, anche vestiari, il tutto a prezzi super stracciati.

Vi serve un nuovo elettrodomestico per la cucina o volete completare il vostro set di attrezzi? Lidl è il posto giusto e vi farà tanto risparmiare! La catena offre una selezione di prodotti adatti a tutti, dai cuochi amatoriali agli amanti del bricolage più complesso. Avrete dai forni elettrici per pizza agli strumenti per piccoli lavori domestici, da Lidl troverete sempre articoli funzionali e resistenti. Non dimentichiamo le promozioni settimanali che rendono l’acquisto ancora più conveniente! Scopriamo cosa ci sarà tra gli scaffali fino a domenica prossima.

Non crederete alle folli offerte di Lidl

Questa settimana Lidl si supera con proposte imperdibili per gli amanti del fai-da-te. Siete alla ricerca di un attrezzo resistente? Il trapano a percussione scalpellatore in offerta ad appena 59,00 euro è una scelta sicuramente straottima. E se vi servono strumenti per lavori più singolari c’è l’intero set meccanica di precisione al prezzo stracciatissimo di soli 3,49 euro. Mantenete tutto in ordine e trovate ogni accessorio durante i lavori con il box portaminuteria acquistabile da Lidl al costo ottimo di 8,99 euro.

E se avete un laboratorio domestico, Lidl ha pensato di proporvi un fantastico set di punte, di diverso tipo, a 11,99 euro. Non perdete poi l’utilissimo faro led con power bank per poter lavorare a qualsiasi ora in promo a 14,99 euro! Ci sono tante altre sorprese nel volantino, vi basta sfogliare le immagini qui al di sotto. Se volete davvero non perdere alcuna promo ora attiva vi consigliamo di visitare il sito ufficiale LIDL cliccando su questo link.