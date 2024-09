Motorola Razr 50 Ultra rappresenta uno dei migliori foldable, o meglio flip-phone, in circolazione, un prodotto che nel corso dei mesi di presenza sul mercato è stato perfettamente in grado di conquistare un numero sempre maggiore di utenti, mettendo a disposizione degli utenti performance e qualità, al giusto prezzo.

Come tutti i flip-phone, anche il suddetto è caratterizzato dalla presenza di due display, entrambi OLED, con nella parte esterna una variante da 4 pollici di diagonale, mentre internamente da ben 6,9 pollici complessivi. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, SoC di ultima generazione che riesce a garantire prestazioni eccellenti, anche grazie alla presenza di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna complessiva.

Motorola Razr 50 Ultra: uno sconto imperdibile su Amazon

Promozione davvero da non perdere su Amazon per coloro che vogliono acquistare il Motorola Razr 50 Ultra, infatti lo smartphone flip-phone può essere acquistato con un esborso finale ridottissimo, almeno in confronto al listino originario. Il risparmio è di circa 220 euro, partendo infatti da 1199 euro, l’utente si ritroverà a poter investire solamente 979 euro per il suo acquisto al seguente link. E’ quasi superfluo ricordare che viene commercializzato con garanzia della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzato.

Il comparto fotografico, dati alla mano, è davvero di tutto rispetto, se considerate che comunque nella parte posteriore si possono trovare due sensori fotografici da 50 megapixel, per riuscire a realizzare istantanee dalla qualità superiore al normale. La batteria è un componente da 4000mAh, un quantitativo più che sufficiente in confronto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, con supporto alla ricarica rapida a 45W, oltre che wireless a 15W. E’ chiaramente uno smartphone 5G, con Android 14 e carrellino delle SIM che può ospitarne fino a due in contemporanea.