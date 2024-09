Il settore dei dispositivi tri-fold potrebbe essere scosso ulteriormente dopo l’arrivo del nuovo piegabile di Huawei. Infatti, mentre l’azienda sta per lanciare il suo nuovo dispositivo con doppia piega, sembra che anche HONOR stia lavorando al lancio del proprio tri-fold con schermo diviso in tre parti.

A riportare la notizia è @DirectorShiGuan che su Weibo ha dichiarato che il nuovo dispositivo di HONOR potrebbe essere praticamente quasi pronto.

HONOR pronta al lancio di un nuovo tri-fold

Secondo quanto emerso, il dispositivo dovrebbe presentare un design sottile. Il nuovo modello avrà una batteria di grandi dimensioni che si integra in un aspetto molto più alleggerito. L’uso di una batteria maggiorata non è un caso. Lo schermo, infatti, essendo più ampio potrebbe richiedere un’alimentazione maggiore.

Le indiscrezioni suggeriscono che il nuovo tri-fold HONOR potrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno. Ciò lascerebbe intendere che il 2025 potrebbe segnare un punto di svolta per il settore dei dispositivi pieghevoli con doppia cerniera. È però importante ricordare che si tratta solo di indiscrezioni e che per avere informazioni certe sarà necessario attendere dichiarazioni ufficiali da parte di HONOR.

Non è tutto. HONOR e Huawei non sono i soli marchi che intendono investire in tale settore. Secondo alcune voci, altre aziende come Xiaomi, Samsung e OPPO potrebbero essere a lavoro su nuovi dispositivi con doppia piega. Anche in questo caso si tratta di indiscrezioni ed è probabile che solo il prossimo anno si avranno informazioni concrete.

I dispositivi tri-fold promettono un’esperienza diversa. Con lo schermo completamente aperto che potrebbe arrivare a circa 10 pollici, gli smartphone diventano una specie di tablet. In molti però si chiedono se i dispositivi non perdano dal punto di vista della portabilità, considerando che lo schermo verrà piegato per tre volte su sé stesso. Bisognerà attendere l’arrivo dei primi modelli del settore per scoprire se tale opzione risulterà davvero un “ingombro” o se le aziende, come HONOR, riusciranno a trovare la soluzione ideale.