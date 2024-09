ASUS diventa Official Computer Hardware partner di AC Milan

Continuano a fiorire nuove partnership tra il mondo della tecnologia e quello dello sport, frutto anche della forte connessione che cresce sempre tra i due ambiti col passare degli anni. Questa volta ad annunciare una nuova collaborazione molto prestigiosa è casa ASUS, scelta dal Milan per diventare sua Official Computer Hardware Partner.

Con questa nuova partnership, si nota sempre di più la volontà di entrambe le fazioni di riuscire a raggiungere nuovi obiettivi tenendo sempre d’occhio i principali canoni dell’innovazione. Oltre a tutto questo, entrambe le aziende si affermano come leader assolute nei rispettivi campi. È proprio questo ad unire infatti la mentalità vincente di entrambe le aziende, che cercano di raggiungere sempre i migliori traguardi sfruttando il talento, l’estrema dedizione e il gioco di squadra.

Milan e ASUS insieme verso il futuro con un eccellente gioco di squadra

Le due aziende quindi entrano in partnership ufficiale, puntando al futuro e cercando di darsi manforte l’un l’altra. Ovviamente non potevano mancare le parole da parte dei protagonisti di questo nuovo accordo. Questo infatti è ciò che ha detto il Chief Commercial Officer di AC Milan, Maikel Oettle:

“Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership con ASUS, un leader globale nel settore tecnologico. Questa collaborazione unisce due realtà riconosciute in tutto il mondo, entrambe impegnate a garantire l’eccellenza e a raggiungere nuovi traguardi nei rispettivi settori.”

Non sono mancate le considerazioni da parte di Massimo Merici, System Business Group Director di ASUS:

“Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura insieme a un partner riconosciuto come AC Milan: siamo sicuri che insieme potremo veicolare al meglio i valori che ci accomunano, come la passione e l’ambizione, portando i nostri utenti a essere uniti nell’amore per la tecnologia e per lo sport. Insieme creiamo una squadra affiatata, volta al successo e sempre alla ricerca di esperienze incredibili.”